Американские ученые доказали: даже самые нежные объятия могут быть способом манипуляции - если за ними стоит психопат или нарцисс.

Прикосновение - это не всегда проявление нежности. Ученые из Бингемтонского университета (Нью-Йорк) выяснили, что люди с чертами психопатии, нарциссизма и макиавеллизма могут использовать принудительные физические жесты - объятия, прикосновения к руке или плечу - как инструмент контроля и манипуляции.

Автор исследования, профессор психологии Ричард Мэттсон, объясняет:

"Не все формы прикосновения имеют добрые намерения. Их могут использовать во благо себя - за счет партнера".

По словам учёных, такое "манипулятивное прикосновение" часто случается во время конфликтов в паре - когда партнёр обнимает или касается другого, чтобы подчинить, успокоить или снизить сопротивление.

В исследовании приняли участие 500 студентов, которые оценили собственное отношение к прикосновениям и заполнили опросники на наличие "тёмных черт личности". Оказалось, что как мужчины, так и женщины с психопатическими чертами чаще используют физический контакт как способ укрепить власть в отношениях.

Мужчины чаще касаются партнёрш, когда испытывают ревность или страх потери, тогда как женщины - для контроля или усиления влияния.

Исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, стало первым, которое установило прямую связь между "темной триадой" и принудительными прикосновениями в романтических отношениях.

