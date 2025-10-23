В последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста.

Национальный банк пересмотрел свой прогноз роста ВВП Украины в сторону снижения. Главные причины - проблемы с энергетикой из-за российских атак и дефицит рабочей силы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в третьем квартале рост экономики оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

Видео дня

"Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивать деловую активность. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9% (с 2,1% июльского прогноза, - УНИАН)", - сказал Пышный.

Глава Нацбанка отметил, что в последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.

"Положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины и постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, что, в частности, будет отражаться в стабилизации ситуации в энергосекторе и развороте негативной миграционной динамики", - считает Пышный.

Учитывая указанные факторы, НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году (предыдущий прогноз 2,3%) и на 2,8% в 2027 году.

Прогнозы роста ВВП Украины

Всемирныйбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году. Если в апреле банк ожидал, что в 2026 году экономика вырастет на 5,2%, то обновленный прогноз предусматривает рост на уровне текущего года - на 2%.

Министр экономики Алексей Соболев пояснил, что Всемирный банк оценивал в своих прогнозах окончание войны в этом году, поэтому в ожиданиях был выше рост в следующем году. По его словам, Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,5% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны. Предыдущий прогноз был более оптимистичным - 3,3%.

Вас также могут заинтересовать новости: