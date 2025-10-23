Доходность гривневых вкладов в ближайшие месяцы останется более-менее постоянной.

Национальный банк оставил без изменений учетную ставку и другие монетарные инструменты, поэтому доходность гривневых депозитов будет оставаться на самом высоком уровне с 2023 года. В зависимости от срока вклада она может достигать 17% годовых.

Такую оценку дал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

Банкир напомнил, что сейчас самые высокие средние ставки по гривневым вкладам можно получить, разместив средства на срок 6-9 месяцев или на 1 год. Средняя доходность таких депозитов составляет 14,5% годовых, а максимальная - 16,5-17% годовых.

Видео дня

"Уже полгода гривневые депозиты остаются одним из самых простых и прибыльных механизмов для сохранения средств от инфляции. А в условиях ее снижения, которая по прогнозам по итогам октября в годовом измерении не превысит 11,5-12%, новые вкладчики смогут получить пассивный доход до 3%", - отметил эксперт.

Замотаев поделился ключевыми советами для тех, кто планирует разместить свои средства на депозитах:

Перед тем как выбрать гривневый вклад, важно сопоставить решение с собственными финансовыми целями. Если человек хочет "перестраховаться" от жизненных неожиданностей и не зависеть от долгого срока размещения, оптимальным выбором станут депозиты на 3-6 или 6-9 месяцев. При выборе вклада стоит оценивать ожидаемую доходность. Например, депозиты на 3-6 месяцев приносят в среднем около 13-13,5% годовых; на 6-9 месяцев - от 13,5% до 14,5%; на 9-12 месяцев -13,5%. Депозиты на год и более могут принести 14-14,5%. Стоит учитывать, что из заявленных ставок доходности стоит вычесть 23% необходимых налогов. Помимо базовой ставки, стоит обращать внимание на дополнительные бонусы для новых вкладчиков: приветственные надбавки 0,5-1 п.п., выгодные условия пополнения или возможность досрочного расторжения договора. Для того чтобы доход был "заметным", рекомендуется размещать от 20 до 50 тыс. грн.

"Заявленная доходность банковских вкладов всегда приведена в годовом измерении, поэтому при более коротких сроках нужно правильно пересчитывать доходы. Если условно предлагается ставка 17% годовых на вклад 6 месяцев, то реально она составит 8,5%, с которых клиенту придется уплатить еще 23% налога - а это 1,95%. То есть заявленные 17% годовых фактически превращаются в "чистые" 6,55%", - обратил внимание эксперт.

Также банкир привел примеры доходов в зависимости от суммы, срока размещения средств и средней ставки депозита:

вклад 20 тыс. грн на 3 месяца под 13% годовых (месячная ставка 1,08%, совокупная за срок - 3,25%) принесет 650 грн дохода, чистый доход после налога - 500,5 грн;

вклад 20 тыс. грн на 6 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная - 7,25%) даст 1550 грн, чистый доход - 1116,5 грн;

вклад 20 тыс. грн на 9 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная - 10,875%) обеспечит 2175 грн дохода, чистый - 1674,6 грн;

вклад 20 тыс. грн на 1 год под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная - 14,5%) принесет 2700 грн дохода, чистый доход - 2079 грн.

Банкир отметил, что до конца года доходность гривневых вкладов останется более-менее постоянной. В то же время если официальный курс доллара будет на уровне 42,2-43 грн, а на мировых рынках соотношение доллара к евро не превысит 1,18 (то есть курс евро в Украине будет находиться в пределах 50-51 грн), это может стимулировать граждан более внимательно изучать депозитные предложения.

Учетная ставка НБУ - последние новости

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

Вас также могут заинтересовать новости: