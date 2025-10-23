По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов.

Российские войска за последние сутки продвинулись на нескольких направлениях, а именно в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом 23 октября сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, армия РФ имеет успех вблизи населенных пунктов Вербовое и Степное на Днепропетровщине.

Кроме того, как свидетельствует обновленная карта DeepState, российские оккупанты имеют продвижение в направлении села Новогригорьевка Запорожской области.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне на Лиманском направлении пытаются создать видимость превосходства над ВСУ. Аналитики Института изучения войны рассказали, что российская пехота избегает прямого столкновения с украинскими военными и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для дальнейших атак. При этом российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги в пропагандистских целях и для создания видимости численного превосходства украинских сил.

Также стало известно, что ВСУ освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении. 22 октября Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, на котором зафиксировано присутствие наших защитников в населенном пункте. На кадрах видно, как военнослужащие 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск на видео поднимают украинский флаг над Кучеровым Яром.

Военный обозреватель Денис Попович дал неутешительный прогноз относительно Покровска. По его словам, сейчас можно констатировать, что в черте города уже идут уличные бои, и, к сожалению, инфильтрация вражеской пехоты будет продолжаться, а ситуация уже внутри Покровска будет ухудшаться.

