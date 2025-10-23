Дроны не потеряют эффективность на поле боя даже после появления эффективных средств противодействия, считает офицер.

Беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий, однако Украина не способна выиграть войну против РФ только благодаря БПЛА. Об этом в эфире "Фабрика новостей" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Войну не выигрывают ни автоматы, ни пулеметы, ни пушки, ни дроны, ни что-либо другое из технических средств. Войну выигрывают живые люди. Войну выигрывает народ. Войну выигрывает нация. Вот о чем нужно помнить", - сказал Федоренко.

В то же время он добавил, что дроны навсегда забрали на себя часть задач в разведке и нанесении ударов. И в будущем эта роль не будет уменьшена.

"Есть много скептиков, которые говорят о том, сейчас появятся лазерные пушки, РЭБы поставят, что все упадет. Но, где есть противодействие, там появляется и действие. Что я имею в виду, это проведение модернизации, в частности связи, управления. Поэтому беспилотники будут работать на поле боя. Очень важно не выпасть из динамической моторной лодки технических инноваций и технологического первенства. Мы должны работать сегодня на позавчера", - добавил Федоренко.

Дроны на фронте: важные новости

Ранее Bloomberg со ссылкой на начальника управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Ивана Павленко сообщало, что Украина использует ежедневно около 9000 дронов в войне с Россией. В частности, в последние месяцы Украина активно развивает дроны-перехватчики для сбивания российских "Шахедов".

Как отметил Валерий Яковенко, соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в области дронов и робототехники, Украина продолжает сохранять преимущество в дронах над РФ. Однако в некоторых компонентах, в частности дронах на оптоволокне, Силы обороны имеют проблемы.

