Беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий, однако Украина не способна выиграть войну против РФ только благодаря БПЛА. Об этом в эфире "Фабрика новостей" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"Войну не выигрывают ни автоматы, ни пулеметы, ни пушки, ни дроны, ни что-либо другое из технических средств. Войну выигрывают живые люди. Войну выигрывает народ. Войну выигрывает нация. Вот о чем нужно помнить", - сказал Федоренко.
В то же время он добавил, что дроны навсегда забрали на себя часть задач в разведке и нанесении ударов. И в будущем эта роль не будет уменьшена.
"Есть много скептиков, которые говорят о том, сейчас появятся лазерные пушки, РЭБы поставят, что все упадет. Но, где есть противодействие, там появляется и действие. Что я имею в виду, это проведение модернизации, в частности связи, управления. Поэтому беспилотники будут работать на поле боя. Очень важно не выпасть из динамической моторной лодки технических инноваций и технологического первенства. Мы должны работать сегодня на позавчера", - добавил Федоренко.
Дроны на фронте: важные новости
Ранее Bloomberg со ссылкой на начальника управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Ивана Павленко сообщало, что Украина использует ежедневно около 9000 дронов в войне с Россией. В частности, в последние месяцы Украина активно развивает дроны-перехватчики для сбивания российских "Шахедов".
Как отметил Валерий Яковенко, соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в области дронов и робототехники, Украина продолжает сохранять преимущество в дронах над РФ. Однако в некоторых компонентах, в частности дронах на оптоволокне, Силы обороны имеют проблемы.