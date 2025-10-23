В ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы.

Сегодня, 23 октября, состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Обмен телами погибших между Украиной и РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 августа, состоялись репатриационные мероприятия, и в Украину было возвращено 1000 тел. Среди репатриированных были 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров

В числе возвращенных "на щите" были защитники с Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

