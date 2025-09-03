Аналитики предостерегают, что, несмотря на силу парада, армия КНР остается непроверенной в боях.

В Пекине состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие более 20 национальных лидеров. Среди них были глава Китая Си Цзиньпин, правитель России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Зрелище должно было продемонстрировать силу Народно-освободительной армии Китая и послать "критический сигнал" потенциальным оппонентам на Западе, пишет Financial Times.

После осмотра войск Си Цзиньпин из открытого лимузина наблюдал за прохождением 45 формирований, среди которых - вновь созданные подразделения и вооружение, которые впервые показали публично. В частности, три военно-морских подразделения представили четыре типа сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Государственное телевидение подчеркнуло, что эти ракеты могут запускаться с различных платформ, включая надводные корабли и подводные лодки.

Аналитики отмечают, что этот парад имеет двойное значение.

"Китай стремится показать, что он является великой державой, которая имеет корни в развивающихся странах", - пояснила Юй Цзе, старший научный сотрудник по вопросам Китая в Chatham House.

Она подчеркнула, что важная роль Путина и Кима, в отсутствие западных лидеров, демонстрирует новые приоритеты Пекина:

"Через восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны Китай больше не рассматривает себя просто как участника истории, а как архитектора нового мирового порядка - того, который он намерен создать на собственных условиях. И он имеет силу это сделать".

Профессор китайских студий в Королевском колледже Лондона Керри Браун назвал парад "замечательным подтверждением мастерства, прогресса и силы Китая". Впрочем, он отметил, что эта демонстрация носит в значительной степени символический характер:

"Это все очень показательно. Они точно могут маршировать, они могут устроить замечательный парад, но они не воевали много десятилетий. Это абсолютно непроверенная армия".

Как сообщал УНИАН, глава Китая Си Цзиньпин провел большой военный парад в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне.

Этот парад имел целью показать ключевую роль Китая в современном мировом порядке. Главными гостями Си Цзиньпина были диктаторы РФ Владимир Путин и Северной Кореи Ким Чен Ын.

Собрание лидеров "антизападных" стран на параде в Китае - это предупреждение о том, что политика президента США Дональда Трампа, основанная на таможенном противостоянии и запугивании слабых государств, может иметь обратный эффект, предостерегает CNN.

