Резкое падение спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая негативно отразится на доходах Москвы.

Китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", крупнейших нефтяных компаний Кремля. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Согласно сообщению, китайские нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil по крайней мере в краткосрочной перспективе будут воздерживаться от покупки российской нефти, транспортируемой по морю.

Этот шаг сделан в то время, когда нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой морем, намерены резко сократить импорт нефти из РФ. Это также делается для того, чтобы соблюсти санкции США.

Резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших клиентов РФ негативно скажется на доходах Москвы и заставит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен.

Стоит сказать, что Россия все равно не останется без денег.

Известно, что Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день морским путем. Значительную часть нефти покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, включая небольших операторов.

Оценки закупок государственными нефтеперерабатывающими заводами сильно расходятся.

Аналитическая компания Vortexa Analytics оценила закупки российской нефти китайскими государственными компаниями менее чем в 250 тысяч баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года, тогда как консалтинговая фирма Energy Aspects назвала цифру 500 тысяч баррелей в сутки.

Известно также, что Китай импортирует примерно 900 тысяч баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам - весь этот объем поступает компании PetroChina, которая, по словам нескольких трейдеров, вероятно, почти не пострадает от санкций.

Новые санкции против РФ - что известно

Напомним, недавно в Евросоюзе согласовали 19-й пакет санкций против Кремля. Президент Зеленский приветствовал принятие новых ограничений и подчеркнул, что это является важным сигналом и для кремлевского руководства.

Как стало известно, нефтяная корпорация "Лукойл" не попала в 19-й санкционный пакет Евросоюза, но специалисты говорят, что Европа может исправить это в 20-м пакете, который уже формируется.

