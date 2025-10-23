Китай заявил, что выступает против односторонних санкций.

В Китае отреагировали на новые нефтяные санкции президента США Дональда Трампа против России, а также сделали новое заявление о войне в Украине. Об этом пишет Global Times, ссылаясь на заявление представителя МИД КНР Го Цзякуня на пресс-конференции.

Так, Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН, в ответ на последние меры администрации Трампа в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, "Лукойл" и "Роснефть".

Комментируя войну в Украине, представитель МИД КНР заявил, что "диалог и переговоры — единственно возможные способы разрешения украинского кризиса, а не принуждение и давление".

Ранее Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить войну России в Украине. При этом, по его мнению, Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина в этом вопросе.

Санкции против России

Напомним, США вводят новые санкции в отношении РФ, которые коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Санкции также будут касаться компаний, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

На эти санкции уже отреагировал заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев, который заявил, что Трамп перешел на сторону Европы и стал на путь войны с Россией.

