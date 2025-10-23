Отмечается, что производителям придется увеличивать расходы.

Украинцев может ждать существенный рост цен на продукты. На ценники в магазинах влияют удары Российской Федерации по энергосистеме Украины.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для "Мы-Украина".

"Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы - это дополнительные финансовые загрузки. Так же и в элеваторах содержание собранного урожая, если нет достаточно света, это будет приводить к удорожанию продукции. Если цена будет на рынке ниже, а себестоимость производства у нас дороже, соответственно, прибыли будут уменьшаться", - пояснил эксперт.

Он отметил, что мощные предприятия используют генераторы не менее 100 кВт, а час их работы довольно-таки дорогой. Таким образом, если света не будет в течение 10-12 часов, то ценники на продукцию могут вырасти на 20-30%.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В Украине этой осенью и зимой могут вырасти цены на хлеб, хотя украинцам не стоит ожидать значительного подорожания.

Кроме того, исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко предупредила, что украинский картофель может догнать по цене импортный, когда установится холодная погода.

