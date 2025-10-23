Попадание в этот НПЗ должно снизить способности российской армии воевать против Украины.

В районе нефтеперерабатывающего завода "Разанский", который является крупнейшим НПЗ в центральной части России, зафиксированы взрывы и пожар. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

В частности, в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил РФ - нефтеперерабатывающего завода "Рязанский".

"Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в Генштабе, "Рязанский" нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части РФ и принадлежит компании "Роснефть".

Известно, что мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов.

"Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.

"По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов", - говорится в сообщении.

Удары по НПЗ

Как сообщал УНИАН, Силы обороны неоднократно ранее атаковали НПЗ "Рязанский". В частности, в августе утверждалось, что на этом заводе были остановлены две установки первичной переработки нефти.

Также о поражении этого НПЗ сообщалось в начале сентября. Тогда было зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

