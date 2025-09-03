Китай разрабатывает новое оружие и ставит его на конвейер быстрее США.

Сегодня в Пекине состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. По этому случаю китайское правительство похвасталось большим количеством новейшей боевой техники. Кое-чего из показанного нет даже у США, пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что большинство образцов, показанных на пекинском параде, на самом деле остаются "темной лошадкой": неизвестны не только их реальные технические характеристики, но даже название. В большинстве случаев загадкой является и статус - серийный образец, прототип или концептуальный макет.

"Но главным является то, что лишь часть из продемонстрированных в Пекине дронов частично являются визуальными копиями американских решений, а другие - уже самостоятельными наработками в этой области. То есть это та самая ситуация, когда китайцы копируют быстрее, чем в США разрабатывают", - пишет Defense Express.

Как пишет CNN, сегодняшний парад имел очевидную цель продемонстрировать всему миру, что у Китая есть достаточно военной силы, чтобы поддержать взгляды Си Цзиньпиня на новый миропорядок.

На параде китайцы развернули впечатляющее количество техники. Ее было настолько много, что было трудно сосредоточить внимание на чем-то одном. Однако CNN все же выделяет несколько самых интересных и важных образцов вооружений, которые Китай решил показать миру.

Во-первых, это огромная межконтинентальная баллистическая ракета DF-61, перевозившаяся на восьмиосном грузовике. Также были показаны ракеты с гиперзвуковыми планирующими боеголовками.

Ассортимент дронов, представленных на параде, тоже впечатляет. Там было все - от сверхбольших беспилотных подводных лодок до безэкипажных самолетов, которые должны работать как "верные напарники" истребителей шестого поколения. Также было показано большое количество малых наземных и воздушных беспилотников различного назначения.

Потенциально большое значение могут иметь и боевые лазеры, которыми похвастались китайцы. Были продемонстрированы две версии: одна массивная, предназначенная для обеспечения противовоздушной обороны военных кораблей, а другая, меньшая и установленная на грузовиках, очевидно, предназначена для защиты войск на земле.

"Огромный объем представленной военной техники свидетельствует о том, что у Китая есть промышленная мощность, чтобы подтвердить свои слова и, возможно, в конце концов обеспечить воплощение видения мира Си Цзиньпина. Это тот самый промышленный потенциал, который США сконцентрировали, чтобы выиграть Вторую мировую войну. (...) Америка сейчас не имеет возможности производить оружие в таком количестве, как Китай", - пишет CNN.

Китай готовится к Третьей мировой войне

Как писал УНИАН, в мае главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро высказал мнение, что Китай осуществит вторжение на Тайвань в ближайшие годы, вероятно уже в 2027-м.

В июле командующий войсками США в Европе и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич озвучил аналогичные сроки. По его мнению, одновременно с китайским вторжением на Тайвань Россия начнет нападение на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание Запада.

А тем временем Китай активно готовится к войне под самым носом у американцев. Например, под видом научных миссий Китай тщательно картографирует рельеф морского дна рядом с ключевыми военно-морскими базами США и вокруг Тайваня.

