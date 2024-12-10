Ряд стран экспортируют в Россию больше товаров именно с 2022 года.

Нидерландские компании, вероятно, поставляют в Россию санкционные товары через Армению, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Турцию и Туркменистан. Об этом свидетельствует исследование Статистической службы Нидерландов и Университета Гронингена, пишет нидерландское издание de Volkskrant.

По словам исследователей, нидерландский экспорт санкционных товаров в эти страны вырос за последние два года. В то же время эти страны начали экспортировать в Россию больше товаров, которые подпадают под санкции.

В частности нидерландский экспорт в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Монголию и Туркменистан был на 90 процентов выше в 2023 году, чем в 2018-2021-м. Экспорт в Турцию вырос на 55 процентов за этот период, говорится в публикации.

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Четким признаком того, что подсанкционная продукция все еще попадает в Россию, является то, что упомянутые страны экспортируют в Россию больше товаров именно с 2022 года. Например, резко вырос экспорт бульдозеров и экскаваторов из Турции в Россию.

В то же время, отмечает издание, санкции против России в целом привели к значительному сокращению нидерландского экспорта санкционных товаров в страну.

В 2023 году стоимость экспортируемых подсанкционных товаров была на 86 процентов меньше, чем в предыдущие годы.

Тот факт, что подсанкционные товары все еще направляются непосредственно из Нидерландов в Россию, в статистической службе объясняют длительными сроками доставки и сроками санкционных пакетов. Исключение составляют также товары, которые используются в медицинских, невоенных целях.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал Bloomberg, Европейский Союз давит на США с целью смягчения санкций в отношении российского "Газпромбанка" - финансового учреждения, которое является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС.

США наложили санкции на российский "Газпромбанк" с целью наказать Москву за войну в Украине.

Турция также просила США ослабить санкции против "Газпромбанка". Министр энергетики страны Альпарслан Байрактар отметил, что эти санкции коснутся Турции.

Между тем в ЕС не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России в войне против Украины.

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