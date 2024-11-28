Они должны помочь пережить тяжелую зиму.

Нидерланды передали украинской армии три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Эти системы помогают защищать небо Украины от российских обстрелов.

Об этом в микроблоге X сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он опубликовал снимки транспортировки помощи, отметив, что остановка российской агрессии была и остается общим интересом обеих стран:

"Украинцы столкнулись с тяжелой зимой, поскольку разрушительные авиаудары продолжаются и продолжаются. Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру".

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