Осужденным к ограничению или лишению свободы, которые не подпадают под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.

Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал закон про амнистию для некоторых категорий осужденных в стране. Об этом сообщают в его пресс-службе.

Отмечается, что закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне" предусматривет помилование для почти 8 тысяч осужденных.

В законе указано, что осужденные подпадают под амнистию, если они смогут "полностью возместить нанесенные вред и ущерб, причиненные преступлениями", а также будут иметь "положительную характеристику во время отбывания наказания".

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Этих осужденных освободят от наказания и других мер уголовной ответственности. Помимо этого возможно смягчение наказания за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.

Среди категорий осужденных, которые подпадают под амнистию:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет;

инвалиды I и II группы;

лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС;

получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях.

Кроме того, осужденным к ограничению или лишению свободы, которые не подпадают под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.

Отношение Лукашенко к диктатуре в Беларуси

Напомним, что в марте в Беларуси прошла инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Во время своей речи он сказал, что якобы "полмира мечтает" о такой диктатуре, как в его стране.

По его словам, со свободой слова в Беларуси "все в порядке", а "демократии больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном".

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