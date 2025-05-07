Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал закон про амнистию для некоторых категорий осужденных в стране. Об этом сообщают в его пресс-службе.
Отмечается, что закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне" предусматривет помилование для почти 8 тысяч осужденных.
В законе указано, что осужденные подпадают под амнистию, если они смогут "полностью возместить нанесенные вред и ущерб, причиненные преступлениями", а также будут иметь "положительную характеристику во время отбывания наказания".
Этих осужденных освободят от наказания и других мер уголовной ответственности. Помимо этого возможно смягчение наказания за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений.
Среди категорий осужденных, которые подпадают под амнистию:
- несовершеннолетние;
- беременные женщины;
- женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет;
- инвалиды I и II группы;
- лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС;
- получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях.
Кроме того, осужденным к ограничению или лишению свободы, которые не подпадают под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.
Отношение Лукашенко к диктатуре в Беларуси
Напомним, что в марте в Беларуси прошла инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Во время своей речи он сказал, что якобы "полмира мечтает" о такой диктатуре, как в его стране.
По его словам, со свободой слова в Беларуси "все в порядке", а "демократии больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном".