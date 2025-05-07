Среди претендентов на должность Директора Бюро экономической безопасности больше всего осталось представителей из НАБУ и САП. Об этом говорится в материале УНН. Журналисты связывают такую тенденцию с тем, что нынешний конкурс - калька с конкурса на должность директора НАБУ, в котором практически все нынешние кандидаты принимали участие. Кроме того, по замыслу идеологов "перезагрузки", БЭБ должно стать чем-то подобным Национальному антикоррупционному бюро - структурой с ограниченным на нее влиянием власти.
В целом антикоррупционную вертикаль в конкурсе в БЭБ представляют сразу 7 участников. О большинстве из них информации в открытом доступе практически нет, а декларации изъяты из реестров НАПК.
Александр Цывинский, руководитель подразделения детективов НАБУ. Известен свежим расследованием дела Комарницкого по махинациям со столичной землей.
Ранее Цивинский участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел.
Роман Яроменок, старший детектив НАБУ. В мае прошлого года участвовал в конкурсе на судью Конституционного суда Украины, а еще раньше боролся за должность главы САП. Журналисты обвиняли Яроменко в причастности к "сливу" материалов уголовного производства.
Михаил Буртовой, старший детектив НАБУ. Работает на этой должности с июля 2019 года. До этого был заместителем начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве. Участвовал в конкурсе на директора НАБУ, где ему задавали много вопросов о приобретении имущества, в частности о получении 58 земельных участков его матерью.
Максим Ворвуль, заместитель руководителя Третьего подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ, где также получил вопрос о приобретении в собственность земельного участка в районе, прокурором которого он был в то время. Последняя декларация - о существенных изменениях имущественного положения, Ворвуль получил зарплату в 154 тысячи гривен.
Александр Скомаров, руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Ранее участвовал в конкурсе на главу НАПК, где ему вопросы задавала та самая Лаура Штефан, которая сейчас возглавляет комиссию по отбору директора БЭБ. Вопросы касались конфликта интересов: Скомаров поручился за сестру, которая проходила как подозреваемая в уголовном производстве НАБУ по подсанкционному "королю контрабанды" Альперину. Впоследствии дело было закрыто. В прошлом году Скомаров в среднем получал почти 200 тыс грн зарплаты в месяц, поэтому как и предыдущий кандидат, может сильно потерять в доходах в случае победы в конкурсе.
Руслан Даменцов, заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ. Ранее принимал участие в конкурсе на директора НАБУ. Начинал свою карьеру в Одесской области как милиционер. Декларация в публичном доступе отсутствует.
Александр Сытников, начальник отдела внутреннего контроля САП. Упоминаний о Сытникове в СМИ также почти нет, кроме информации, что сейчас он работает в Специализированной антикоррупционной прокуратуре начальником отдела внутреннего контроля.
Не менее интересны и те кандидаты, кого многочисленные медиа уже назвали "главными претендентами". Это Руслан Пахомов, Игорь Шепетин и Атилла Ковчи. Их связывает между собой не только безумная медийная активность, которая совпала с началом конкурса на главу БЭБ, но и многочисленные вопросы о работе в правоохранительных и фискальных органах.
Также до финиша конкурса добрались не такие заметные для общественности представители прокуратуры, ГФС, налоговой и тому подобное. В частности это Амил Азад оглы Омаров, руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Роман Татаринов, который в 2021 году занимал должность начальника управления Главного следственного управления ГФС. Маштабей Сергей, главный специалист отдела по вопросам цифрового развития на транспорте в Мининфраструктуры. В 2021 году он участвовал в конкурсе на главу БЭБ, на должность директора государственного предприятия "ИСС" и на директора НАБУ, куда не был допущен. Руслан Рачинский, экс-заместитель начальника ГУ ГНС в Киевской области. Работал в налоговой до 2024 года, ранее участвовал в конкурсах НАБУ, но безрезультатно.