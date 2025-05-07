Возглавил рейтинг регион Коста-Висентина в туристическом регионе Алгарви на юге Португалии.

Последствия чрезмерного туризма делают невыносимым (и слишком дорогим) отдых в пик-сезона на некоторых популярных туристических направлениях. Однако в Европе еще хватает менее известных, но не менее прекрасных мест, где можно укрыться от толп туристов.

Влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations представил список из 13 лучших приморских курортов Европы, еще не страдающих от чрезмерного туризма.

Возглавил рейтинг регион Коста-Висентина (Costa Vicentina) в туристическом регионе Алгарви на юге Португалии.

Видео дня

"Коста-Висентина, расположенная на юго-западе Португалии, представляет собой нетронутый участок побережья, известный своими драматическими скалами, уединенными пляжами и нетронутой красотой. Являясь частью природного парка, это рай для серферов, любителей пеших прогулок и природы. Исследуйте живописные пешеходные тропы Рота-Висентина, отдохните на спокойных пляжах, таких как Прайя-да-Аморейра, и насладитесь свежими морепродуктами в местных ресторанах. Коста-Висентина предлагает идеальный баланс приключений и релаксации", – отмечают авторы топа.

13 лучших мест на побережье в Европе, вдали от чрезмерного туризма

Коста-Висентина, Алгарви, Португалия. Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия. Сивота, Греция. Марина-ди-Камерота, Италия. Цастени, Греция. Форментера, Балеарские острова, Испания. Корчула, Хорватия. Ла Гомера, Канарские острова, Испания. Остров Эгг, Шотландия, Великобритания. Хора, остров Алонисос, Греция. Чефалу, Сицилия, Италия. Остров Карпатос, Греция. Остров Малл, Шотландия, Великобритания.

Как сообщал УНИАН, ранее портал Lonely Planet назвал 15 самых красивых мест в Европе, которые стоит посетить как можно скорее.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.