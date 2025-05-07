Казалось бы, мытье головы - простой процесс, но с ним связано много нюансов.

Каждый человек моет волосы — и кажется, что это простое дело: намылил, смыл, повторил. Но на самом деле существует множество мелких ошибок при мытье головы, которые могут серьезно повлиять на состояние волос и кожи головы.

Всё — от выбора шампуня до температуры воды и частоты мытья — может привести к тусклым, сухим, непослушным волосам или даже к их выпадению, пишет Real Simple. К счастью, все можно исправить с помощью нескольких простых изменений в уходе за волосами.

Издание расспросило профессиональных парикмахеров о самых распространённых ошибках при мытье головы — и вот что они рассказали.

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Вы слишком часто используете сухой шампунь

Сухой шампунь — настоящее спасение для жирных волос на второй день, но его чрезмерное использование приводит к накоплению продукта, из-за чего волосы становятся вялыми, а фолликулы — забитыми.

"Я обычно рекомендую использовать сухой шампунь не более одного-двух раз между полноценными мытьями", — говорит профессиональный стилист Пол Винтнер.

Вы не намочили волосы полностью перед нанесением шампуня

В душе легко поспешить, но чтобы добиться чистоты, волосы должны быть полностью пропитаны водой. "Если этого не сделать, шампунь будет труднее распределить, и вы, скорее всего, потратите его больше, чем нужно", — объясняет Винтнер. Хорошенько промочите волосы перед мытьём.

Вы слишком сильно массируете кожу головы

Многие любят энергичный массаж головы в салоне, но делать это каждый день — не лучшая идея. "Слишком интенсивный массаж может привести к ломкости волос, а если при этом вы ещё и поцарапаете кожу головы, могут остаться рубцы. Лучше использовать подушечки пальцев, а не ногти, и массировать кожу круговыми движениями с лёгким нажимом", - подчеркивает эксперт.

Вы моете шампунем кончики

Самое грязное место — у корней волос. Кончики гораздо чище. Сосредоточьтесь на корнях, ведь именно там забитые фолликулы могут привести к выпадению волос.

А вот излишнее трение кончиков может привести к спутыванию и узлам. Правильный способ: вспеньте шампунь на корнях и средней длине, а при смывании пена сама стечет по всей длине.

Вы тратите слишком мало времени на мытьё

Если вы проводите в душе всего пять минут, скорее всего, вы делаете это неправильно. "Важно уделить достаточно времени, чтобы хорошо промассировать кожу головы. Массаж усиливает кровообращение, что способствует здоровью кожи головы и, соответственно, волос", — говорит стилист Джина Ривера.

Винтнер же рекомендует мыть голову в течение 2–3 минут круговыми движениями .

Вы не меняете шампунь

Состояние волос меняется с сезонами, укладками и окрашиваниями. Например, летом влага и влажность требуют разглаживающего шампуня, а зимой — объема. Чтобы избежать накопления остатков, Винтнер рекомендует чередовать очищающий шампунь и увлажняющий. Для сухих волос выбирайте продукты с пометкой "для сухих".

Вы злоупотребляете очищающим шампунем

Если вы активно пользуетесь укладочными средствами, вам нужен очищающий шампунь. Но, как предупреждает стилист Кэт Томпсон, не стоит использовать его слишком часто. "Очищающие шампуни отлично очищают кожу головы, но при частом применении могут лишить её естественных масел", - добавляет она.

Вы используете неподходящий шампунь и кондиционер

На рынке сотни средств, и даже если у вас "нормальные" волосы, важно подобрать средства по типу волос. "Сухим, вьющимся волосам нужно больше увлажнения, а тонким — лёгкие формулы, чтобы не утяжелять их", — поясняет Томпсон.

Вы используете слишком горячую воду

Горячий душ приятен, но вреден для волос. "Чем горячее вода, тем больше она смывает естественные масла, и волосы становятся суше", — говорит Томпсон. По ее словам, чем прохладнее вода, тем волосы будут более блестящими и увлажненными. Поэтому хотя бы при ополаскивании волос лучше использовать тёплую, а не горячую воду.

Вы слишком резко вытираете волосы

Торопитесь после душа? Не стоит тереть волосы полотенцем!"Будьте бережны. Лучше промокнуть волосы мягким полотенцем из микрофибры. Это поможет кудрявым и волнистым волосам избежать пушистости, тонким — не ломаться, а окрашенным — сохранить здоровье", — советует Томпсон.

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