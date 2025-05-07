Индия годами делала ставку на истребители Су-30МКИ, которые сами россияне называли "одними из лучших в мире". В свое время индийцы соблазнились низкой ценой самолета, и теперь это может сыграть с ними злую шутку.

Напомним, 6 мая 2025 года вооруженные силы Индии объявили о начале операции "Синдур", нанося удары по "инфраструктуре террористов" в Пакистане и пакистанском Кашмире. Индийцы назвали это ответом на теракт в Пахалгаме, который произошел 22 апреля и унес жизни 26 человек.

Нью-Дейли задействовал боевую авиацию. По "славным" военным традициям Пакистан почти сразу заявил, что сбил пять индийских самолетов, включая три сверхсовременных французских Rafale. Очевидно, это является преувеличением, хотя позже Reuters сообщил о возможной потере нескольких индийских самолетов.

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Заявление об уничтожении Rafale выглядит эффектно - особенно, с учетом его цены, которая по последним данным составляет примерно 280 млн долларов за истребитель.

Однако, не он является главным героем нашей статьи.

Почему так? Действительно, индийцы годами говорили об интересе к французскому самолету, однако программа MMRCA, которую называли "тендером века" и которая предусматривала закупку сразу 126 (!) новых боевых машин свелась в результате к закупке "только" 36 Dassault Rafale.

Еще одну партию таких машин Нью-Дейли заказал в апреле. Ждать их придется не один год.

Таким образом, основным истребителем индийцев остается российский Су-30МКИ, которых сейчас в Воздушных силах Индии насчитывается более 250 единиц (впечатляющая цифра, не правда ли?).

Посмотрим на состав истребительной авиации сторон более подробно.

Воздушные силы Индии насчитывают:

- Су-30МКИ - ≈ 260;

- МиГ-29 - ≈ 50;

- Dassault Rafale - 36;

- Dassault Mirage 2000 - ≈ 45;

- HAL Tejas - ≈35.

Воздушные силы Пакистана могут противопоставить Индии:

- JF-17 - более 150;

- J-10 - 20;

- F-16 - ≈ 75;

- Mirage III - ≈ 60;

- Mirage 5 - 80-90.

Отметим, что Mirage 2000 является довольно старым самолетом, который существенно уступает как Rafale, так и Су-30МКИ (по крайней мере, в более поздних комплектациях).

Можно не обращать внимание на национальный индийский HAL Tejas, который является откровенно провальным проектом и уступает по сумме качеств почти всем вышеупомянутым самолетам. Также можно не учитывать пакистанские Mirage III и Mirage 5, ведь это морально устаревшие самолеты 60-х годов, которые будут заменены на J-10 и JF-17.

Глаз обычного украинца сразу остановится на индексе "F-16", поскольку именно эти самолеты сейчас воюют с российскими ВКС.

По данным из открытых источников пакистанцы получили различные варианты F-16, в частности, F-16AM, F-16BM, F-16A Block 15 ADF, F-16B Block 15 ADF, F-16C Block 52+ и F-16D Block 52+. По крайней мере последние модификации являются более смертоносными, чем украинские истребители.

Вообще, когда говорят "F-16", то имеют в виду "AMRAAM" (ракета средней дальности класса "воздух-воздух") и когда говорят "AMRAAM", то имеют в виду, в первую очередь, F-16 (ведь это самый массовый истребитель четвертого поколения в мире).

Дело в том, что в современной войне воюют не столько самолеты, сколько ракеты.

И именно от характеристик ракет класса "воздух-воздух" будут в первую очередь зависеть результаты воздушных боев.

AIM-120 AMRAAM давно доказала свою эффективность. Ими сбивали и иракские МиГ-25, и югославские МиГ-29, и сирийские Су-24.

Дальность новых версий ракеты может достигать 180 км. Главной особенностью ракеты является активная радиолокационная головка самонаведения, которая позволяет на финальном отрезке полета реализовать принцип "выстрелил - и забыл".

Формально Су-30МКИ имеют собственный аналог AMRAAM-у, а именно - российские ракеты РВВ-АЕ (они же - Р-77), которые также оснащены активными радиолокационными головками самонаведения.

Однако даже поверхностный анализ сразу раскрывает различия, ведь дальность российского изделия примерно вдвое меньше и составляет всего 80 км.

Здесь можно вспомнить пограничный конфликт между Индией и Пакистаном в 2019 году, где дали о себе знать недостатки РВВ-АЭ.

По данным индийской телекомпании NDTV, воздушные силы Пакистана застали индусов врасплох, выпустив по ним ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.

По крайней мере один истребитель индийцы в 2019-м потеряли.

Как сообщили NDTV источники в воздушных силах Индии, бои показали, что российские ракеты не соответствуют даже заявленной дальности и не могут поражать цели, находящиеся на таком расстоянии, на котором работает AMRAAM.

В качестве альтернативы РВВ-АЭ для Су-30 индийцы в разное время рассматривали израильскую I-Derby, французскую MICA и даже Astra Mk1 собственного производства.

И если израильское и европейское оружие еще можно как-то сравнить с американским (хотя дальность AMRAAM все равно почти вдвое больше, чем у MICA и Derby), то в эффективности Astra есть большие сомнения. Ведь ракета совсем новая и может иметь "детские болезни", а кроме того Индия не имеет достаточного опыта в производстве такого оружия.

Российский самолет имеет и другие проблемы.

Еще в 2014-м стало известно, что половина Су-30МКИ индийских воздушных сил прикована к земле из-за трудностей с обслуживанием.

Индийцы неоднократно обращали внимание на многочисленные сбои бортового компьютера БЦВМ и отключение многофункциональных дисплеев во время полета (критические проблемы, которые очень сильно влияют на эффективность самолетов).

Уже в 2023-м индийское издание Frontier India сообщило, что истребители Су-30МКИ больше не являются "передовыми самолетами", какими они были при принятии на вооружение много лет назад.

Индийцы де-факто признали, что российская РЛС Н011 "Барс" для Су-30МКИ не соответствует современным требованиям из-за устаревшей "архитектуры" и должна быть заменена на индийскую радиолокационную станцию Virupaaksha с усовершенствованной активной фазированной антенной решеткой.

Такие усовершенствования могут дать определенное преимущество над пакистанскими F-16, однако проблема заключается в том, что главным врагом для Су-30МКИ в случае полномасштабной войны станет не он.

Читатели, вероятно, уже обратили внимание на то, что Пакистан имеет гигантский флот истребителей JF-17, также известных как Chengdu FC-1 Xiaolong. Это новый многоцелевой самолет совместной китайско-пакистанской разработки.

Его можно называть "легким", "бюджетным" и "переходным", однако это отнюдь не делает его менее опасным.

Если сравнивать JF-17 с основным индийским самолетом, то чисто формально преимущество на стороне Су-30.

Например, его боевая нагрузка достигает 8000 кг, тогда как боевая нагрузка JF-17 составляет примерно ≈ 3500 кг. Однако, как уже отмечалось, в современных условиях это уже не играет столь важной роли, как прежде. Гораздо важнее то, какое именно оружие несет истребитель.

И здесь JF-17 может неприятно удивить Воздушные силы Индии.

Недавно Пакистан (очевидно, для запугивания индийцев) распространил фото своих JF-17 Block III, оснащенных новыми китайскими ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15.

Официальная дальность экспортной PL-15E (возможно, на фото именно она) заявлена на уровне в 145 км, а если говорить об "обычном" варианте ракеты - PL-15 - то дальность вообще составляет 200-300 км.

На представленных фото самолеты несут по четыре PL-15 и по две современные китайские ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности PL-10.

Это, конечно, не так много, как могут взять Су-30МКИ, однако все равно достаточно для ведения боя. А с учетом большей дальности PL-15 это может дать реальное преимущество китайско-пакистанскому самолету.

Поэтому, как видим, Пакистан за относительно небольшие средства (один JF-17 оценивается в примерно 25 млн долларов) создал многочисленные и в целом хорошо вооруженные ВВС.

Стоит также добавить, что сегодня не должно быть никаких кощунств относительно происхождения самолета - китайцы давно доказали, что в техническом плане они давно превосходят РФ и стремительно приближаются к уровню Соединенных Штатов. А значит, нет ничего плохого в том, чтобы покупать оружие именно у них.

Что касается Воздушных сил Индии, то можно констатировать, что они "затянули" с перевооружением, став жертвами слишком амбициозной программы MMRCA.

Единственным реальным преимуществом Нью-Дели в воздухе в случае полномасштабной войны могут быть разве что 36 истребителей Dassault Rafale, которые могут применять новую европейскую ракету MBDA Meteor с дальностью ≈ 200 км.

В то же время небольшое количество "Рафалей" и большая цена ракеты Meteor могут нивелировать даже это преимущество.

Илья Ведмеденко