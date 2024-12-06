Некоторые правительства и компании предупредили, что ограничения создадут риск для энергетической безопасности в регионе.

Европейский Союз давит на США с целью смягчения санкций в отношении российского "Газпромбанка". Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС. Дискуссии продолжаются даже после того, как правитель РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому иностранные покупатели использовали бы только этот банк при покупке российского газа.

"ЕС и США обсуждают тип и объем мер смягчения последствий (введения ограничений - УНИАН) после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции создадут риск для безопасности поставок в регионе", - сообщили источники СМИ.

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Отмечается, что во время переговоров рассматриваются такие варианты, как осуществление платежей через люксембургскую дочернюю компанию "Газпромбанка", и использование других каналов платежей:

"В то время как указ Путина об отмене требования платить непосредственно через "Газпромбанк" помог успокоить европейский газовый рынок, он еще больше усложнил платежную систему и оставил финансовые учреждения все еще неуверенными относительно правовых рисков".

Санкции США против российского "Газпромбанка"

Как известно, в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк" в рамках усиления попыток наказать Москву за войну в Украине. Впоследствии стало известно, что банки в дружественных РФ странах отказываются обслуживать карты "Газпромбанка".

Позже Турция попросила США ослабить санкции против "Газпромбанка". Министр энергетики страны Альпарслан Байрактар отметил, что эти санкции коснутся Турции, и "мы не сможем платить, а если мы не сможем платить, то не сможем покупать товары".

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