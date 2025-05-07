Также новый канцлер Германии заверил, что Украина может рассчитывать на постоянную поддержку его страны.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует "в ближайшее время" совершить поездку в Украину. Сейчас его визит все еще находится в стадии согласования, сообщает Tagesschau.

Отмечается, что Мерц подтвердил свою поездку в Украину во время визита в Париж. Он также связал вопрос о немецких гарантиях безопасности для Украины с возможностью предварительного согласования долгосрочного прекращения огня.

"Я хочу сделать все возможное, чтобы Европейский Союз внес свой вклад в обеспечение долгосрочного прекращения огня после предстоящих выходных и в заключение мирного соглашения с Россией", - сказал канцлер ФРГ.

Видео дня

Также Мерц подчеркнул, что сейчас его больше всего интересует один вопрос - готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Кроме того, канцлер Германии настоял на том, чтобы США участвовали в процессе завершения войны в Украине. Он добавил, что Вашингтон также должен участвовать в обсуждениях послевоенных гарантий безопасности и "оставаться на борту". Помимо этого Мерц выразил надежду, что США продолжать выполнять свои обязательства в НАТО.

Канцлер Германии и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи согласились, что страны ЕС должны больше инвестировать в оборону. Макрон рассказал, что Берлин и Париж хотят создать совместный совет по безопасности, чтобы решать вопросы возможных инвестиций в оборонный сектор.

Мерц добавил, что Евросоюз должен быть более единым и прогрессивным, особенно на фоне продолжающейся войны России против Украины. Он заверил, что Украина может рассчитывать на постоянную поддержку Германии.

Позиция Мерца по Украине - важные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не примет продиктованный мир для Украины. Он заверил, что его страна вместе с Европой поддерживают Украину в ее защите от России.

Кроме того, в Financial Times писали, что Мерц пообещал передать Украине ракеты Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. Он отметил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: