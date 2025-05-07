Новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует "в ближайшее время" совершить поездку в Украину. Сейчас его визит все еще находится в стадии согласования, сообщает Tagesschau.
Отмечается, что Мерц подтвердил свою поездку в Украину во время визита в Париж. Он также связал вопрос о немецких гарантиях безопасности для Украины с возможностью предварительного согласования долгосрочного прекращения огня.
"Я хочу сделать все возможное, чтобы Европейский Союз внес свой вклад в обеспечение долгосрочного прекращения огня после предстоящих выходных и в заключение мирного соглашения с Россией", - сказал канцлер ФРГ.
Также Мерц подчеркнул, что сейчас его больше всего интересует один вопрос - готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.
Кроме того, канцлер Германии настоял на том, чтобы США участвовали в процессе завершения войны в Украине. Он добавил, что Вашингтон также должен участвовать в обсуждениях послевоенных гарантий безопасности и "оставаться на борту". Помимо этого Мерц выразил надежду, что США продолжать выполнять свои обязательства в НАТО.
Канцлер Германии и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи согласились, что страны ЕС должны больше инвестировать в оборону. Макрон рассказал, что Берлин и Париж хотят создать совместный совет по безопасности, чтобы решать вопросы возможных инвестиций в оборонный сектор.
Мерц добавил, что Евросоюз должен быть более единым и прогрессивным, особенно на фоне продолжающейся войны России против Украины. Он заверил, что Украина может рассчитывать на постоянную поддержку Германии.
Позиция Мерца по Украине - важные новости
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не примет продиктованный мир для Украины. Он заверил, что его страна вместе с Европой поддерживают Украину в ее защите от России.
Кроме того, в Financial Times писали, что Мерц пообещал передать Украине ракеты Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. Он отметил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.