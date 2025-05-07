Из-за атаки осталась только одна линия питания ЗАЭС, сообщили в министерстве.

Из-за вражеского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют ее с объединенной энергосистемой Украины, сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки.

"Сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что составит серьезную угрозу для радиационной безопасности", - отметили в Минэнерго.

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Как добавили в министерстве, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС.

Отмечается, что деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования.

С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Оккупация Запорожской АЭС: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, оккупанты заявили о подготовке Запорожской атомной электростанции к генерации электроэнергии по нормам РФ. Также в этом году станция планирует получить "российскую лицензию" на эксплуатацию блока №1.

В Центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали на эти действия руководства РФ в отношении украинской ЗАЭС, отметив, что таким образом РФ пытается создать картинку "постепенной интеграции" ЗАЭС в правовое поле РФ.

В то же время обращалось внимание, что сейчас станция не производит электроэнергию, и Россия не имеет технической возможности самостоятельно эксплуатировать ее без украинских ресурсов и специалистов. Поэтому подобные заявления являются очередным пропагандистским маневром РФ. Москва стремится создать иллюзию де-факто юрисдикции над украинским стратегическим объектом, чтобы усилить свои переговорные позиции, заявили в ЦПИ.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар в марте 2022 года, то есть в начале полномасштабного вторжения в Украину. После оккупации россияне милитаризировали объект.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили возможность возобновления работы Запорожской АЭС.

В Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

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