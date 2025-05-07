С вечера 6 мая РФ выпустила по Украине 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

Россия выпустила по Украине в ночь на 7 мая 187 дронов, также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня была нетипичная атака, потому что несколько волн атаки произошло", - сказал он.

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По его словам, по предварительной информации, с вечера 6 мая РФ выпустила по Украине 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

Из них, как заявил спикер, силы ПВО уничтожили 81 дрон, еще 64 беспилотника локально потеряны.

"Информация может уточняться, плюс-минус 1-2 дрона могут быть в итоге изменены", - добавил Игнат.

Также он рассказал, что этой ночью россияне запустили по Украине пять баллистических ракет.

"Сегодня применялось также пять баллистических ракет "Искандер-М" или KN23. Это уже специалисты, кто будет исследовать обломки, скажут позже, какого типа это были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной, что тоже является результатом. Хотелось бы больше сбивать, но враг атакует с разных направлений, не везде у нас есть системы, способные перехватывать баллистические ракеты", - отметил Игнат.

Что известно о последней массированной атаке России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что за ночь оккупанты выпустили по территории Украины 4 баллистические ракеты и 142 дрона.

Зеленский отметил, что дважды под ударами был Киев. "Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын", - напомнил президент.

Кроме того, с вечера "было много ударов по Запорожью, Донецкой, Житомирской, Херсонской, Днепровской областях", везде сработали спасатели.

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