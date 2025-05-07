Курс гривни к евро установлен на уровне 47,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,07 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,47 грн/долл., а евро - 47,06/47,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 мая, снизился на 7 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 47,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,73 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 мая, подешевел на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек - до 47,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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