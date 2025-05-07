Условие для открытия пляжа - наличие укрытия.

В Одессе и Одесской области этим летом хотят открыть пляжей вдвое больше, чем в прошлом году, - более сорока. Как пояснил в эфире телемарафона глава Одесской ОГА Олег Кипер, он подписал соответствующее распоряжение о начале подготовки к оздоровительному сезону.

"Сегодня очень, очень много наших военных, их семей также вовлечены в этот процесс. Самый крутой витамин - это наше солнце, море, который бойцы получают во время сезона. Сегодня и бизнес, и коммунальщики проводят подготовительные мероприятия к его открытию", - сказал Кипер.

Он уточнил, что подготовка предусматривает проверку на безопасность, обязательное наличие укрытия, потому что российские оккупанты постоянно запускают ударные дроны со стороны Черного моря, которые направляются не только на Одессу, но и на ряд других регионов Украины. По словам чиновника, в этом году официально откроют более сорока пляжей, тогда как в прошлом году их было около двух десятков.

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"В прошлом году было около 20, но бизнес, коммунальные предприятия уже имеют опыт... Хотел бы, чтобы таких проверенных, безопасных пляжей было как можно больше", - подчеркнул Кипер.

Он пояснил, что власть заинтересована в открытии именно проверенных пляжей, потому что люди так или иначе направляются к побережью, подвергая себя опасности на официально зарытых для отдыха прибрежных участках.

Пляжи в Одессе во время войны

Как писал УНИАН, в начале июня 2024 года в Одессе начали официально открывать пляжи, первым из которых стал "Калетон". Тогда говорилось, чиновники подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировки войск "Одесса" приказ о доступе людей к Черному морю. Всего было открыто около двух десятков пляжей - в Одессе, Одесском районе, и одну лагуну в Измаильском районе области.

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