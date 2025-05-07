Возможная будущая военная помощь от США будет зачисляться в фонд как инвестиция.

Заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал, что Украина сможет вносить половину выплат от рент на добычу полезных ископаемых в Инвестиционный фонд восстановления, который будет создан в рамках соглашения о недрах.

"Фонд - это не какая-то организация, куда наймут людей, которые будут чем-то управлять. Есть украинское Агентство по вопросам развития государственно-частного партнерства и американская корпорация DFC. Обе - государственные образования, между ними создаются права и обязанности, определяющие, как формируются взносы, распределяется прибыль", - сообщил он в интервью "Суспільному".

Качка пояснил, что в отношении управления фондом фактически принимать решения по инвестициям будут три украинских и три американских менеджера. По его словам, Украина будет делать взносы в виде будущих платежей с продажи лицензий на добычу полезных ископаемых.

Видео дня

"Условно, откроют новое месторождение по новой лицензии, с него начнет выплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд. С наибольшими ожиданиями, это около 1-2 млрд грн в год", - отметил заместитель министра экономики.

При этом возможная будущая военная помощь от США будет зачисляться в фонд как инвестиция.

"Со стороны США, мы получаем так называемые стартап-деньги, чтобы запустить фонд. Возможно, будут поступать какие-то дополнительные средства, в зависимости от агрессивности инвестиционной политики фонда. В то же время мы создали возможность, чтобы будущую военную помощь со стороны США могла засчитывать как взнос в фонд. Размер взносов, которые планируют вносить стороны, будет создавать преференции в распределении прибыли. Полученные деньги фонд может инвестировать как в добычу полезных ископаемых, так и в инфраструктуру, восстановление, не ранее, чем через 10 лет после начала его функционирования", - добавил Качка.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

1 мая первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Согласно документу предполагается, что Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Финансовый аналитик и специалист по инвестиционным рынкам Андрей Шевчишин рассказал, что подписанный Украиной и США вариант соглашения о полезных ископаемых является лучшим за предыдущие версии и в целом выглядит как дипломатическая победа Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: