Экранизация Стивена Кинга, фильм 'Жизнь Чака', откроет четвертый кинофестиваль Миколайчук OPEN в июне

Украинская премьера фильма с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом состоится в Черновцах.

Международный фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN объявил фильм-открытие четвертой эдиции. Им станет фантастический фильм "Жизнь Чака", снятый по новелле Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном (Локи в "Мстителях", "Выживут только любовники") и Марком Хэмиллом (Люк Скайуокер в "Звездных войнах") в главных ролях. Зрители и зрительницы фестиваля в Черновцах смогут посмотреть ленту первыми в Украине. В июле фильм выйдет в украинский прокат. По сюжету фантастической ленты, обычный человек по имени Чак Кранц (Том Хиддлстон) внезапно становится известным всему городу. Все благодаря приветствию, которое появляется повсеместно - на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но поговаривают: если он умрет - с ним погибнет весь мир.

""Жизнь Чака" - идеальный фильм-открытие для нынешней эдиции Миколайчук OPEN. Она пройдет под лозунгом "Человек в центре истории", что перекликается с сюжетом "Жизнь Чака", где обычный человек внезапно стал знаковой фигурой для целого города. Фильм тепло приняли на кинофестивале в Торонто, что означает только одно - это стопроцентный зрительский хит", - рассказывает программный директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Режиссером и сценаристом фильма стал Майк Флэнаган, известный своими экранизациями Кинга ("Доктор Сон" и "Игра Джеральда") и сериалом для Netflix "Падение дома Ашеров" по книге Эдгара Алана По.

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"Я надеюсь, что зрители и зрительницы получат часть радости, которая заложена в этой истории. Я надеюсь, что это поможет им взглянуть на наш современный мир, на вызовы, стоящие перед каждым из нас, и поощрит их иногда отложить портфель и позволить себе танцевать, что бы это ни означало для вас: рисование, общение с семьей, писательство, занятия спортом, - то есть все эти различные способы, которыми мы можем дать волю своим сердцам. Надеюсь, это то, что останется с вами. Этот фильм, безусловно, подарил мне много мира, радости, надежды и твердости, и если я могу передать нашим зрителям и зрительницам хотя бы часть того, что я почувствовал, то это будет стоить немало", - делится режиссер фильма Майк Флэнаган.

Главную роль в фильме исполнил Том Хиддлстон (Локи в "Мстителях", "Выживут только любовники"). Также в картине сыграл амбассадор UNITED24 и Люк Скайуокер в "Звездных войнах" Марк Хэмилл.

Другие роли воплотили Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства"), Карен Гиллан ("Стражи Галактики", "Х"), Мэттью Лиллард (франшиза "Крик"), Дэвид Дастмалчян ("Оппенгеймер", "Ночь с дьяволом"), Аннализа Бассо ("Капитан Фантастик") и Джейкоб Трембле ("Чудо").

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), где он получил главную награду - приз зрительских симпатий. Победители этого зрительского кинофестиваля почти всегда получают номинацию за лучший фильм на премии "Оскар", а в отдельных случаях - выигрывают ее. Среди лент, которые получали приз зрительских симпатий последних лет - "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Ла-ла Ленд" Дэмиена Шазелла и другие. После украинской премьеры на международном фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN ленту "Жизнь Чака" выпустит в прокат компания ADASTRA CINEMA. Смотрите фильм в украинских кинотеатрах с 17 июля.

Попасть на украинскую премьеру "Жизнь Чака" возможно по абонементам или билетам. Зрительские абонементы на фестиваль уже в продаже.

Фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN" состоится с 14 по 21 июня в городе Черновцы при поддержке Черновицкого городского совета и Культурно-художественного центра им.

Генеральный спонсор: Строительная компания "Водограй"

Спонсоры: Taistra Group, Клуб предпринимателей Буковины, Grico, Чиабата

Генеральный партнер industry секции: AМО Pictures

Партнеры: SPACE Production, Благотворительный фонд Украинотворцы, Книгарня Є, ([Не] Хустка), SYNDICATE, Буковинская кинокомиссия, MTA, Ната Люкс, Kyiv Academy of Media Arts, Отель Гранд Рояль, Отель Optima, Артпространство Камертон, Buk Music, Divergent Agency ЧТУ, ЧНУ им.

Партнеры гостеприимства: Baccara coffee, пекарня Сито, Daddy Cool bar, Корчма "У Вакулы"

Генеральный медиапартнер: 1+1 media

Специальный медиапартнер: С4

Информационный партнер: Суспільне Мовлення (Суспільне Культура, Суспільне Черновцы, Радио Культура)

Медиапартнеры: Киевстар ТВ, Lb.ua, DTF Magazine, Marie Claire, Zaxid.net, Kinowar.com, Шпальта, Радио 10, Медиа агентство ACC, Буковинская волна 100.0 FMA, Черный Лотос

Визуальные материалы: Постер Кадр-слайд Кадры первого взгляда

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