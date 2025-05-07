И для россиян, и для украинцев "очень важно начать общаться друг с другом", считает вице-президент США.

Украинцам и россиянам очень важно начать общаться между собой. Об этом в среду, 7 мая, заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс.

По его словам, США хотят, чтобы украинцы и россияне договорились "о некоторых основных принципах того, как сесть и поговорить друг с другом".

"Шаг, который мы хотели бы сделать прямо сейчас, заключается в том, чтобы и россияне, и украинцы фактически договорились о некоторых основных принципах того, как сесть и поговорить друг с другом. Очевидно, Соединенные Штаты рады участвовать в этих разговорах", - отметил вице-президент США.

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Он подчеркнул, что и для россиян, и для украинцев "очень важно начать общаться друг с другом".

"Мы считаем, что это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать", - подытожил Вэнс.

Другие заявления вице-президента США Вэнса

Как сообщал ранее УНИАН, Вэнс также заявил, что Россия требует "слишком много" в рамках мирных переговоров о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что, как и президент США Дональд Трамп, осуждает полномасштабное вторжение, однако акцентировал, что чтобы "закончить конфликт, нужно понимать, с какой позиции действует другая сторона".

Вице-президент США сказал, что не обязательно соглашаться с требованиями, которые ставят россияне для окончания войны, мол, "именно так и проходят переговоры".

Вэнс добавил, что украинцы играют большую роль в переговорах. По его словам, "они являются по крайней мере одной из сторон прямого конфликта, и мы должны спросить: что нужно украинцам, чтобы довести этот конфликт до успешного завершения?".

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