Ice Cream Manicure: новый тренд маникюра, от которого все звезды сходят с ума (фото)

Он идеально подходит для лета.

Лето 2025 приносит не только тепло и яркие краски, но и один из самых игривых и аппетитных трендов в мире нейл-арта — Ice Cream Manicure. Этот маникюр вдохновлён палитрой и фактурой мороженого: сливочные оттенки, мягкие пастели, "вкусные" акценты и даже имитация тающей глазури. Он поднимает настроение и делает руки настоящим акцентом образа.

Что отличает Ice Cream Manicure

В первую очередь это цвета - ванильный, клубничный, фисташковый, карамельный, лимонный и небесно-голубой — все оттенки, которые ассоциируются с любимыми вкусами

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Для разнообразия можно добавить немного эффектов: нежные градиенты, глянцевое покрытие, объёмные капельки (в стиле "мороженое тает") и матовая текстура для имитации сливочности.

Если вам хочется сделать более уникальный маникюр, то можно рассмотреть варианты декора - мини-рисунки в виде рожков, палочек, посыпки, вишенок, сахарной глазури — лёгкий намёк на инфантильность, но с аккуратной эстетикой.

Ice Cream маникюр отлично сочетается с летними сарафанами, костюмами в стиле soft girl, лёгкими украшениями и даже пляжным стилем. Он идеально подойдёт для отпуска, фотосессий и просто для того, чтобы напомнить себе: лето — время радости и лёгкости.

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