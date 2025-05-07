Чтобы закончить конфликт, нужно понимать, с какой позиции действует другая сторона, акцентировал вице-президент США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует "слишком многого" в рамках мирных переговоров о завершении войны в Украине.

Выступая на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, Вэнс сказал, что и он, и президент США Дональд Трамп осудили полномасштабное вторжение, однако, как он акцентировал, чтобы "закончить конфликт, нужно понимать, с какой позиции действует другая сторона".

"Президент Трамп действовал очень осознанно, добиваясь того, чтобы россияне прямо заявили: "Вот что мы хотим, чтобы закончить конфликт". И снова - вам не обязательно с этим соглашаться. Вы можете считать, что их требования чрезмерны. И, конечно, когда россияне впервые выдвинули свои условия мира, наша реакция была: "Вы требуете слишком многого". Но именно так и проходят переговоры", - заявил Вэнс.

Видео дня

По словам вице-президента США, сейчас россияне выдвигают определенный набор требований и уступок, которые, по их мнению, необходимы для окончания конфликта.

"Мы считаем, что они требуют слишком многого", - подчеркнул еще раз Вэнс.

При этом он добавил, что, разумеется, украинцы играют большую роль в переговорах:

"Они являются, по крайней мере, одной из сторон прямого конфликта. И мы должны спросить: что нужно украинцам, чтобы довести этот конфликт до успешного завершения?".

Как отметили в Politico, таким образом Вэнс подчеркнул новые признаки разочарования в Белом доме при Трампе относительно попыток склонить Москву к мирным переговорам.

Как отмечается, вице-президент буквально подчеркнул, что России, скорее всего, придется пойти на уступки, и это признак того, что администрация Трампа готова занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Переговоры о завершении войны в Украине: заявление Трампа

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина готовы к урегулированию войны, а Путин якобы стал больше склоняться к миру на фоне падения цен на нефть:

"Нефть упала, мы имеем хорошее положение для урегулирования, они хотят урегулировать (войну в Украине - УНИАН). Украина хочет урегулировать... Мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, но, надеюсь, это произойдет".

Вас также могут заинтересовать новости: