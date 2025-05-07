Где будет действовать Инвестиционный фонд, стороны еще не обсуждали.

В ресурсном соглашении между США и Украиной, которое стороны заключили 1 мая, нет разделения украинских территорий на оккупированные и неоккупированные. Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью "Суспільному".

"Мы не делили территории на оккупированные и неоккупированные. В преамбуле написано, что мы говорим обо всей территории Украины, поэтому здесь нет дискуссии", - отметил он.

По его словам, где будет действовать инвестиционный фонд, между сторонами еще не обсуждалось.

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"Скорее, это вопрос следующих этапов создания фонда, но в принципе, он не был противоречивым. На самом деле, здесь общее понимание, что территориальная ценность Украины уважается. Оккупация РФ является фактом, и решения фонда будут вытекать из этого", - добавил замминистра экономики.

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1 мая первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Согласно документу предполагается, что Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Заместитель министра экономики Тарас Качка отмечал, что прибыль инвестиционного фонда, создание которого предусмотрено ресурсным соглашением между США и Украиной, будет распределяться не ранее, чем через 10 лет. По словам чиновника, многие детали в дальнейшем будут решаться не на уровне правительств, а на уровне субъектов, создающих фонд: со стороны США это американская корпорация по развитию DFC, с украинской стороны - Агентство по развитию частно-публичного партнерства.

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