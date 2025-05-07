К примеру, нейросеть поможет сменить чувствительность мыши или размер текста по голосовому запросу пользователя.

Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11 с целой пачкой ИИ-функций, и главное из них - новый интеллектуальный помощник прямо в приложении настроек.

Это не просто чат-бот, а полноценный агент, способный самостоятельно настраивать параметры системы по запросу пользователя: будь то чувствительность мыши, яркость экрана или сложные сетевые настройки.

Помощник будет встроен в верхнюю панель окна настроек и сможет не только отвечать на вопросы, но и предлагать конкретные действия, вплоть до полного автоматического применения изменений, если пользователь даст добро.

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На старте доступ получат только участники Windows Insider на устройствах с ARM-чипами Snapdragon, но вскоре появится поддержка и для обычных x86-систем. Дата полноценного релиза пока не названа.

Параллельно Microsoft обновляет и другие части Windows 11. Приложение "Фотографии" теперь будет оснащено динамическим ИИ-освещением: три виртуальных источника света позволят редактировать снимки с большей гибкостью. В Snipping Tool появятся умная обрезка, текстовый распознаватель и пипетка для точного захвата цвета.

Проводник тоже станет умнее: через ИИ можно, например, получить краткое описание видео или упростить содержимое документа, просто кликнув правой кнопкой.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft начала насильно "переводить" пользователей на новую Windows. Максимум, что можно сделать – временно отложить обновление.

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