Ожидается, что пакет санкций будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

В ЕС не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, помогающих России в войне против Украины, сообщили POLITICO три дипломата.

Задержка возникла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет, поскольку он также продлевал действие положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции.

Отмечается, что изначально этот пункт предназначался для компаний, которые хотели бы отказаться от работы в России, но не могут этого сделать по разным причинам. Критики говорят, что лазейкой злоупотребляют и она предоставляет компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России.

Видео дня

Остальная часть пакета направлена в основном на санкции против компаний и судов, участвующих в обходе существующих санкций ЕС в отношении России. В проекте списка сообщается о планах более чем вдвое увеличить число нефтяных и газовых танкеров в черном списке, доведя их общее количество до 75.

Однако переговоры сорвались после того, как две прибалтийские страны потребовали заблокировать возобновление действия "пророссийской оговорки", которая позволяет компаниям ЕС продолжать работать в России.

Другие страны-члены, включая Германию и Францию, не захотели рассматривать этот вопрос на данном этапе. Дипломат ЕС рассказал:

"К сожалению, мы не смогли принять 15-й пакет санкций, потому что Латвия и Литва не согласились с ним. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения некоторых отступлений в 16-м пакете".

Издание указывает, что исключение было впервые введено в декабре 2022 года и уже трижды продлевалось, что, по мнению оппонентов, дало фирмам достаточно времени, чтобы свернуть свою деятельность в России.

Тем временем Словакия добивается продления другой санкционной льготы, которая позволяет ей экспортировать переработанную российскую нефть в соседнюю Чехию. Братислава настаивает на том, что эта лазейка необходима для того, чтобы ее единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий венгерской MOL Group, мог продолжать работу, но Прага подтвердила, что хочет прекратить действие этого соглашения.

Ожидается, что пакет санкций будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

Официальные лица также предложили более амбициозный пакет санкций на начало следующего года, когда Польша по ротации примет председательство в Совете ЕС от дружественной России Венгрии.

Санкции против РФ - последние новости

Европейский Союз давит на США с целью смягчения санкций в отношении российского "Газпромбанка". Издание Bloomberg напоминает, что это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС. Дискуссии продолжаются даже после того, как правитель РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому иностранные покупатели использовали бы только этот банк при покупке российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: