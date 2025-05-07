На четвертый год "трехдневной СВО" аэропорты Москвы не могут принимать самолеты из-за атак украинской малой авиации.

Российские власти заявили об одной из крупнейших беспилотных атак на территорию РФ с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России за 7 мая.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.

Из-за атак украинских дронов была приостановлена работа гражданских аэропортов в европейской части России. Как сообщает телеграм-канал "База", несколько авиакомпаний отменили рейсы из Москвы. Это добавило хаоса, поскольку пассажиры, уже прибывшие в аэропорты, бросились в кассы возвращать билеты. По словам очевидцев, ожидание может достигать нескольких часов, поэтому сотрудники аэропорта начали даже раздавать людям бесплатную воду.

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А в аэропорту "Пулково" под Санкт-Петербургом - другая проблема. Туда перенаправили десятки самолетов, летевших в Москву. Инфраструктура аэропорта оказалась не готовой к такой нагрузке.

"В аэропорту находится более 50 "лишних" самолётов. Плюс там есть и свои, запланированные рейсы. Из-за этого в самом Пулково не хватает аэродромного оборудования. В итоге, по словам источников, самолётам приходится заруливать на стоянки, выключать двигатели и просто ждать. Время ожидания трапа может достигать двух часов", - пишет "База".

Война в Украине: ночь обстрелов

Как писал УНИАН, минувшей ночью российский агрессор нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Есть попадания по гражданским объектам, в том числе по жилым зданиям. Известно о нескольких погибших и раненых гражданских.

Одновременно Украина нанесла ракетно-дроновые удары по военным объектам агрессора. В частности, были атакованы военные аэродромы и предприятия, производящие оружие для уничтожения украинцев.

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