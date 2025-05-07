Алина Доротюк выходит замуж и рассказала о необычном знакомстве с женихом

Сейчас ведущая счастлива в отношениях.

Украинская ведущая Алина Доротюк приоткрыла завесу своей личной жизни. Ранее она говорила, что до большой войны не хотела выходить замуж и рожать детей, однако после 24 февраля она многое переосмыслила.

Два года назад она познакомилась со своим молодым человеком. Это произошло совершенно случайно в лифте. Алина ехала со своими друзьями, а ее жених зашел со своим другом. Они сделали сэлфи, после чего Алина отправила его парню.

Затем Денис (так зовут возлюбленного Алины, - УНИАН) написал ей и пригласил в кино. Сейчас, как признается Алина, она счастлива и впервые с Денисом поняла, что такое настоящая влюбленность.

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"Этот мужчина любит меня за то, что я просто есть в этом мире. Он меня принимает такой, какая я есть, и он беспокоится, он меня опекает. Никто не подавляет моих желаний, моего волеизъявления. Никто не говорит, что ты что-то делаешь не так. Мы существуем параллельно, но при этом мы единое целое", - рассказала Алина в интервью Маричке Падалко.

Она добавила, что возлюбленный уже сделал ей предложение, однако они откладывают свадьбу. Доротюк хочет пышное торжество, но считает, что это не ко времени.

"У меня есть уже кольцо, он признался мне, но мы ждем... Я обручена официально, но мы ждем, возможно, стабилизируется какая-то ситуация. Мне хочется свадьбы, потому что ты понимаешь, что нельзя откладывать. У меня семья большая, ну есть это не будет маленькая свадьба, но и насколько это ко времени такое празднование…" - добавила Алина.

Напомним, Алина Доротюк уменьшила грудь 10 размера и показала результат.

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