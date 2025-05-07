Верховная Рада должна сохранить динамику и ратифицировать соглашение, говорят в посольстве США в Киеве.

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис ожидает от Верховной Рады Украины ратификации Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления, который должен обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

"Посол Дэвис подчеркнула важность американо-украинского инвестиционного фонда восстановления во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики 6 мая. Она подчеркнула, что президент Трамп рассматривает это партнерство между нашими странами как свидетельство преданности обеих сторон справедливому миру и благосостоянию в Украине. Решение Комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады - сохранить динамику", - отмечается в сообщении.

Соглашение о недрах: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Вашингтоне было подписано Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.

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США будут помогать привлекать к восстановлению Украины частных и публичных инвесторов - иностранные фонды, компании, правительства государств, которые поддерживают борьбу Украины против российской агрессии. Американские компании получат доступ к новым возможностям, которые открывает совместное развитие природных ресурсов и восстановление Украины.

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики поддержал проект постановления о ратификации американо-украинского соглашения.

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