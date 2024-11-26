Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сослался на предыдущее исключение.

Турция ведет переговоры с США и Российской Федерация, пытаясь добиться ослабления американских санкций, чтобы платить "Газпромбанку" за импорт российского газа.

Издание Reuters пишет, что на прошлой неделе США ввели новые санкции против российского "Газпромбанка". Турция импортирует почти весь необходимый ей газ, и Россия является главным поставщиком, обеспечивая более 50% трубопроводного импорта.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сослался на предыдущее исключение, предоставленное Анкаре, когда Вашингтон ввел санкции против Ирана, и сказал, что Турции необходимо нечто подобное в отношении "Газпромбанка", чтобы обеспечить поставки.

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"Эти санкции затронут Турцию. Мы не сможем платить, а если мы не сможем платить, то не сможем покупать товары. Министерство иностранных дел ведет переговоры", - сказал Байрактар.

Отдельно турецкий чиновник сообщил, что представители турецкого и российского министерств иностранных дел, торговли и финансов, а также центральных банков встретились в понедельник, чтобы обсудить действия США и их влияние на двустороннюю торговлю энергоресурсами.

Он добавил, что Турция начала переговоры с американскими коллегами еще до объявления санкций в отношении Газпромбанка, поскольку обычно Вашингтон сначала объявляет о введении санкций, а затем предоставляет исключения.

Санкции против "Газпромбанка" - последние новости

Вашингтон ввел против одного из крупнейших банков Российской Федерации санкции. Причиной послужило то, что Москва использовала его для закупок военной техники и выплат военным и их семьям.

При этом европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Таким образом, введение санкций может закрыть эту возможность.

В свою очередь в Венгрии заявили, что введение санкций США в отношении "Газпромбанка" ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

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