Звезда шоу 'Україна має талант' перешел на сторону оккупантов

Он восхваляет Россию и преступный режим Кремля.

Участник шоу "Україна має талант" Федор Марченко стал коллаборантом и сейчас помогает российским военным. Несмотря то, что он родом из Севастополя, артист восхвалял Россию еще до полномасштабной войны и продолжил делать это сейчас.

В 2014 году он поддержал аннексию Крыма. А также он стал солистом ансамбля песни и танца Черноморского флота РФ.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, его взгляды не изменились. В марте 2025 года появилась информация, что он стал преподавателем по вокалу в "Херсонском государственном педагогическом университете".

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Стоит отметить, что этот университет находится на оккупированной Россией территории, на Херсонщине и является фейковым. Настоящий университет был эвакуирован в Ивано-Франковск.

Чем известен Федор Марченко

Федор Марченко прославился после участия в проекте "Україна має талант". Он дошел до финала, однако победить ему не удалось.

Несмотря на это, он все получил популярность, благодаря которой смог гастролировать по Украине.

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