Участник шоу "Україна має талант" Федор Марченко стал коллаборантом и сейчас помогает российским военным. Несмотря то, что он родом из Севастополя, артист восхвалял Россию еще до полномасштабной войны и продолжил делать это сейчас.
В 2014 году он поддержал аннексию Крыма. А также он стал солистом ансамбля песни и танца Черноморского флота РФ.
После 24 февраля 2022 года, когда Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, его взгляды не изменились. В марте 2025 года появилась информация, что он стал преподавателем по вокалу в "Херсонском государственном педагогическом университете".
Стоит отметить, что этот университет находится на оккупированной Россией территории, на Херсонщине и является фейковым. Настоящий университет был эвакуирован в Ивано-Франковск.
Чем известен Федор Марченко
Федор Марченко прославился после участия в проекте "Україна має талант". Он дошел до финала, однако победить ему не удалось.
Несмотря на это, он все получил популярность, благодаря которой смог гастролировать по Украине.