В Италии 'заговорил' самый высокий вулкан Европы – власти объявили красный уровень опасности

Аэропорты отменяют рейсы.

Гора Этна на Сицилии 5 июля вновь напомнила о себе, выбросив в атмосферу мощный шлейф вулканического пепла. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как передают СМИ, пепел начал подниматься из вулкана около 7:45 утра по местному времени, а уже через час извержение усилилось. Облако пепла поднялось примерно на 1,5 километра над вершиной, после чего ветер унес его в южном направлении.

Из-за опасности для авиации аэропорт Катания-Фонтанаросса временно приостановил прием рейсов. Крупнейшая авиакомпания Италии ITA Airways сообщила в X, что "вылетающие и прибывающие рейсы подлежат отмене и переносу".

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По имеющимся данным, по состоянию на вечер ограничения в аэропорту сохранялись: сектор воздушного пространства B2 оставался закрытым до 19:00 по местному времени, а прием рейсов был ограничен до пяти посадок в час до 21:00. Ограничений на вылет из аэропорта не вводилось.

Из-за перегрузки аэропорта Катании 23 рейса были перенаправлены в аэропорт Палермо – об этом сообщило местное издание Palermo Today.

По мнению специалистов, в настоящее время на Этне наблюдается так называемая стромболианская активность – ритмические выбросы газа и вулканических материалов, длящиеся всего несколько секунд.

По имеющимся данным, лавовый поток, активный с 26 июня, остановился 4 июля, однако небольшие взрывы на вершине продолжаются.

Гора Этна – один из самых высоких и активных стратовулканов Европы, её высота составляет около 3350 метров над уровнем моря. Последнее извержение вулкана произошло 1 января этого года, а в течение последних недель специалисты фиксировали медленный поток лавы из трещины возле Северо-Восточного кратера.

Извержения вулканов

Ранее УНИАН сообщал, что подводный вулкан у берегов Мадагаскара изверг химические следы вещества из первичного магматического океана, существовавшего в первые 100 миллионов лет истории Земли.

Речь идет о вулкане Фани Маоре, открытом в 2018 году вблизи острова Майотта – его обнаружили после необычного роя землетрясений. Ученые традиционно считали, что мантия Земли непрерывно перемешивается уже более 4 миллиардов лет, поэтому почти все химические следы древнейшей истории планеты должны были бы стереться.

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