Неделя в Украине начнется с комфортного тепла, дождей и гроз (карта)

Новая рабочая неделя в Украине начнется с комфортной летней температуры. На западе, севере и местами в центре пройдут дожди и грозы, а столбики термометров покажут +20°...+25°. На юге и востоке будет теплее и преимущественно сухо, +23°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +23°, дождь.
  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +22°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°.
  • В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +13°, днем +21°.
  • В Тернополе 6 июля ночью +13°, днем +22°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.
  • В Виннице сегодня будет +14°...+23°, переменная облачность, дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+21°, переменная облачность, дождь.
  • В Черкассах сегодня ночью +16°, днем +24°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +25°, ясно.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+23°, дождь.
  • В Одессе 6 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +26°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, ясно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, переменная облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +21°, переменная облачность, дождь.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +16°...+25°, дождь.
  • В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +13°, днем +26°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
Неделя в Украине начнется с комфортного тепла, дождей и гроз (карта)

Какой сегодня праздник, приметы погоды

6 июля -  мученицы Агриппины. По приметам, если утром много росы, то будет хороший урожай огурцов и орехов.

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