У Сатурна вдруг стало 285 спутников, хотя новых он не получал: как это произошло

Всё дело в том, что астрономы научились видеть то, что и так было рядом.

Еще несколько лет назад у Сатурна числилось 83 спутника. Затем астрономы присмотрелись внимательнее, начали находить их десятками за раз, и к 2026 году счёт достиг 285 – настолько много, что теперь у Сатурна почти втрое больше подтверждённых спутников, чем у Юпитера.

Планета не обзавелась внезапно новыми спутниками. Мы просто стали гораздо лучше видеть те, что уже были, пишет The Space Daily.

Об этом стоит сказать сразу, потому что стремительно растущее число может создать неверное впечатление. Это история об обнаружении, а не об изменениях самого Сатурна.

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Как число резко выросло

Долгое время счёт спутников Сатурна рос медленно, держась в пределах нескольких десятков. К началу 2020-х он составлял около 83, а Юпитер оставался чемпионом Солнечной системы.

Затем всё стало меняться скачками. В мае 2023 года астрономы разом объявили о более чем 60 новых спутниках Сатурна, доведя общее число до более чем 145 и впервые выведя Сатурн вперёд Юпитера.

В марте 2025 года последовал куда более крупный улов: 128 спутников, объявленных одним махом, подняли счёт до 274. Ещё одна партия в марте 2026 года довела его до 285. Число не столько плавно росло, сколько совершало большие скачки всякий раз, когда обрабатывался новый обзор.

Почему более пристальный взгляд обнаружил так много

Спутники, стоящие за этим всплеском, ничуть не похожи на огромные округлые миры, которые люди себе представляют. Это крохотные, тусклые тела, часто всего несколько километров в поперечнике, кувыркающиеся на далёких орбитах вдали от планеты. Их чрезвычайно трудно заметить – именно поэтому они так долго оставались невидимыми.

Чтобы их найти, нужны большие телескопы и хитрый приём. Астрономы делают множество снимков области вокруг Сатурна, затем слегка сдвигают каждое изображение, чтобы следовать ожидаемому движению предполагаемого спутника, и складывают их вместе.

Тусклый объект, который потерялся бы в шуме любого отдельного кадра, накапливается снимок за снимком, пока не проявится. Именно этот метод, применённый с помощью инструментов вроде Канадско-франко-гавайского телескопа, вытащил из темноты целый рой тусклых спутников.

Затем их орбиты отслеживаются, а открытия подтверждаются Центром малых планет – органом, ведущим официальный подсчёт.

Что представляют собой эти спутники

Почти все новоприбывшие – это то, что астрономы называют иррегулярными спутниками: небольшие тела на далёких, наклонённых и часто обратных орбитах, совсем не похожих на аккуратные круговые пути крупных спутников. Скорее всего, они были захвачены давным-давно, а не сформировались вместе с планетой.

Показательно, что многие из них группируются в семейства – группы спутников со схожими орбитами. Этот узор – отпечаток древних столкновений. Похоже, что более крупный захваченный спутник в далёком прошлом был разрушен, оставив после себя рассеянные фрагменты, которые всё ещё движутся вместе.

Впечатляющий улов мелких спутников Сатурна – во многом обломки тех давних столкновений. Это реальная черта истории планеты, а не просто причуда подсчёта.

Что вообще считается спутником

Вот нюанс, который скрывает громкое число. Официального минимального размера для спутника не существует, поэтому глыба породы в несколько километров шириной засчитывается наравне с гигантским спутником Титаном.

Общее число Сатурна – это перепись всего, что подтверждённо вращается вокруг него, а не рейтинг крупных миров.

Отчасти поэтому цифра может так резко раздуваться. Это также означает, что сравнение между планетами нужно читать осторожно. Отрыв Сатурна от Юпитера реален, но отчасти отражает то, какая планета была изучена глубже, и особую историю столкновений каждой из них, а не глубинную истину о том, какая из них "богаче" спутниками.

Стоит также отметить, что эти подсчитанные спутники отделены от бесчисленных ледяных глыб, из которых состоят кольца Сатурна, – они в общее число не включены.

Сатурн против Юпитера

Юпитер тоже не стоял на месте. Его собственный счёт вырос благодаря новым открытиям, достигнув около 100 после последних добавлений. Но 285 у Сатурна теперь почти утраивают эту цифру.

Большую часть космической эры Юпитер считался королём спутников Солнечной системы, а за несколько лет Сатурн с большим отрывом забрал корону.

Оба показателя всё ещё растут, и порядок отражает состояние обзоров не меньше, чем что-либо иное. Если бы окрестности Юпитера прочесали теми же глубокими методами, его число, вероятно, тоже выросло бы.

За чем следить

Подсчёт не закончен. Помимо подтверждённых 285, вблизи Сатурна, по имеющимся данным, замечены ещё сотни объектов-кандидатов – увиденных лишь единожды и всё ещё ожидающих достаточного числа наблюдений, чтобы определить их орбиты и сделать официальными.

Число почти наверняка продолжит расти – как у Сатурна, так и у других планет-гигантов, по мере совершенствования телескопов и методов.

Более интересная наука кроется в этих семействах фрагментов, которые хранят память о столкновениях, преображавших внешнюю часть Солнечной системы на протяжении миллиардов лет. Само число – по сути лишь заголовок для чего-то более тихого и полезного: Сатурн не приобрёл спутники в 2020-е. Мы наконец начали их считать.

Ранее УНИАН сообщал, что кроме Луны, у Земли есть еще один естественный спутник, но он не совсем настоящий.

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