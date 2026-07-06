Путин стал напоминать стареющих членов советского Политбюро, над которыми тихо смеялись, – Le Monde

Согласно имеющимся данным, президент РФ за всю свою жизнь ни разу не отправлял электронного письма и не имеет мобильного телефона.

Российский президент Владимир Путин постоянно утверждает, что его армия "ежедневно по всем направлениям" продвигается в Украине, пишет Le Monde.

Издание сообщило, что 4 июня он хвастался захватом "около 2 440 квадратных километров" – цифрой, которая явно не соответствует действительности.

Согласно анализу американского аналитического центра "Институт исследований войны", в мае российские войска теряли позиции уже второй месяц подряд.

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"Фронты остаются стабильными, гражданская экономика разрушается, а нефтеперерабатывающие заводы по всей стране становятся мишенями для атак дронов. Однако Путин, похоже, сосредотачивает своё внимание на чём-то другом: на своих коммуникациях", – говорится в статье.

Президент РФ, которого прозвали "дедушкой в бункере", стал напоминать стареющих членов советского Политбюро, которых под аплодисменты толпы на Красной площади тихо высмеивали в частных кругах за их оторванные от реальности речи.

Издание отмечает, что в отличие от войны против моджахедов, которая велась вдали от российской территории, война в Украине подается как экзистенциальная. Все силы и ресурсы сосредоточены на военных действиях, что, пока что, не вызывает значительной волны недовольства.

Путин назвал неизбежным завоевание всего Донбасса, более 80% которого в настоящее время находится под контролем Москвы.

"Нет никаких сомнений, что мы добьемся успеха. То же самое касается и других целей, которых мы достигнем путем переговоров – я имею в виду денацификацию", – подчеркнул он.

Издание подчеркнуло, что в своей речи он ни словом не обмолвился об атаках украинских дронов на нефтяные терминалы в Санкт-Петербурге, которые произошли в разгар форума. Хотя участники могли видеть столбы черного дыма, поднимавшиеся над городом, Путин делал вид, что не замечает этого.

В статье высказывается предположение, что, возможно, его собственная ложь в конце концов убедила его самого. Застряв в прошлом, он с осторожностью относится к интернету и новым коммуникационным технологиям.

По имеющимся данным, президент РФ за всю свою жизнь ни разу не отправлял электронного письма и не имеет мобильного телефона. Его источники информации ограничиваются телевизионными новостями, подобранными в соответствии с его точкой зрения, а также докладами генералов и советников, которые тщательно избегают противоречить ему.

"Его чрезвычайная неуступчивость не сулит ничего хорошего в то время, когда Киев и его европейские союзники пытаются возобновить мирные переговоры. Официально Кремль не выступает против этого, но предпочитает общаться через Дональда Трампа", – отмечает издание.

По словам Москвы, Трамп пообещал оказать давление на Киев, чтобы тот уступил территории в Донецкой области, которые остаются вне контроля России.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля для обсуждения перемирия, он выступил с резкой критикой российского лидера, которого назвал единственным виновником войны.

Указывается, что в Вашингтоне оценка ситуации столь же сурова.

"По мнению большинства наблюдателей во всем мире, и, я бы сказал, по мнению некоторых людей в самой России, вторжение в Украину стало для них стратегической катастрофой", – заявил в начале июня госсекретарь США Марко Рубио.

Он утверждал, что "они не достигнут целей, которые поставили перед собой с первого дня". Однако со стороны России не наблюдается никаких признаков смягчения позиции.

Издание сообщило, что пока российские войска испытывают трудности на передовой, количество ракетных и беспилотных ударов по жилым домам в украинских городах резко возросло, поскольку Москва усилила свою гибридную войну против европейских стран – союзников Украины.

Западные разведывательные службы предупреждают об усилении гибридных операций.

"Они неустанно нацелены на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и доверие общественности", – предупредила в мае директор агентства по вопросам разведки, кибербезопасности и безопасности правительства Великобритании Энн Кист-Батлер.

Издание сообщило, что воздушные вторжения, подавление сигналов GPS, саботаж инфраструктуры в Балтийском море, неоднократные провокации на европейских границах: поскольку победа в Украине не просматривается на горизонте, Москва как никогда ранее полагается на свою способность сеять хаос.

Война РФ против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, так называемая "СВО" превратилась в "настоящую войну". Песков пояснил, что это произошло потому, что "за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон". По словам пресс-секретаря Путина, Запад помогает Украине определять цели с помощью своих спутников, а также наводить иностранное оружие на российские объекты. Песков подчеркнул, что это одна из главных причин, по которой РФ до сих пор не победила в войне.

Также мы писали, что старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Билиесков сообщил, что президент России Владимир Путин, по сообщениям, рассматривает возможность массовой мобилизации, стремясь вернуть себе инициативу. Однако, как отмечает Билиесков, массовая мобилизация стала бы для Путина большим риском, и он это осознает. Известно, что многие технические предпосылки для массовой мобилизации уже созданы. По мнению аналитика, любая российская мобилизация лишь затянет вторжение и приведет к еще большим потерям.

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