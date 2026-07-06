Китай создал 'карманный' авианосец, меняющий правила войны на море, – СМИ

Китайцы объединили большой десантный корабль с авианосцем, создав поистине грозную силу.

Китай завершил один из ключевых этапов строительства своего первого универсального десантного корабля проекта Type 076 "Сычуань", который может стать принципиально новым классом боевых кораблей. Как пишет Army Recognition, новые фотографии подтвердили завершение разметки палубы, а также установку электромагнитной катапульты (EMALS) и системы аэрофинишеров, что позволит запускать и принимать летательные аппараты по авианосной схеме.

В публикации отмечается, что Type 076 станет первым в мире десантным кораблём, спроектированным для регулярного использования самолётов с катапультным стартом и посадкой с помощью аэрофинишеров. По оценке авторов, это ставит Китай в прямую технологическую конкуренцию с американскими универсальными десантными кораблями классов "America" и "Wasp".

"Если его удастся успешно интегрировать с современными беспилотными боевыми летательными аппаратами, Type 076 может изменить оперативную роль десантных кораблей", – отмечают авторы статьи.

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По данным издания, обнародованные в начале июля снимки демонстрируют полностью готовую конфигурацию полетной палубы с местами для вертолетов, рулежными дорожками и обозначениями катапульт. Видимые электромагнитные катапульты и тросы аэрофинишеров свидетельствуют о том, что корабль приближается к этапу портовых испытаний перед выходом в море.

Авторы напоминают, что новый корабль является развитием десантного корабля Type 075, который был рассчитан прежде всего на использование вертолетов. В свою очередь, Type 076 сочетает полноценные десантные возможности с авиационной системой, которая ранее не применялась на кораблях этого класса.

Как поясняет издание, установленная система EMALS основана на технологиях, разработанных для китайского авианосца "Фуцзянь". Однако Type 076 не предназначен для регулярной эксплуатации палубных истребителей. Вместо этого катапульта, как считают аналитики, оптимизирована для запуска новейших беспилотников, в частности малозаметного ударного дрона GJ-11 Sharp Sword, а также перспективных разведывательных, противолодочных, радиоэлектронных и транспортных беспилотных систем.

"Электромагнитный запуск позволяет этим летательным аппаратам взлетать с большими запасами топлива, более тяжёлым оборудованием для выполнения миссии, более мощными радиолокационными системами и большим количеством вооружения", – отмечает издание.

По оценкам экспертов, водоизмещение Type 076 составит от 50 до 60 тысяч тонн, что сделает его крупнейшим десантным кораблём в мире. Ожидается, что он сможет перевозить от 900 до 1200 морских пехотинцев, десантную бронетехнику, десантные катера на воздушной подушке и авиагруппу примерно из 30–40 летательных аппаратов, включая вертолеты и беспилотники.

Издание также сравнивает китайский корабль с американскими классами "America" и "Wasp". Они оснащены истребителями F-35B, конвертопланами MV-22 Osprey и другой пилотируемой авиацией, но не имеют катапульт и аэрофинишеров. По мнению авторов, Китай выбрал иной путь развития, сделав ставку на беспилотную авиацию для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы, наведения ракет и нанесения ударов.

Как заключает издание, если в ходе испытаний подтвердится эффективность интеграции электромагнитных катапульт, аэрофинишеров и палубных беспилотников, "Сычуань" может стать одним из важнейших военно-морских проектов десятилетия и повлиять на будущее развитие десантных кораблей в мире.

Противостояние в Тихом океане

Как писало УНИАН, китайские корабли впервые провели маневры за пределами "Первой островной цепи", пройдя пролив Баши и приступив к картографированию морского дна к востоку от Тайваня. Аналитики расценивают это как тактику "нарезки салями", когда Пекин постепенно укрепляет контроль над спорными районами, используя гражданские суда для создания новых "фактов на воде".

Действия КНР вызвали резкую международную критику, ведь они имеют не только политическое, но и военное измерение – полученные данные могут усилить возможности китайских подводных лодок и угрожать энергетической безопасности Тайваня.

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