Опаснее цианида: названы 8 самых ядовитых птиц на планете

Некоторые птицы питаются токсинами и сами становятся токсичными.

Вероятно, когда вы думаете о ядовитой птице, то представляете её огромным крылатым хищником с клыками или когтями, который впрыскивает смертельный яд. На самом деле это не так.

Ни одна из известных науке птиц не вырабатывает и не вводит яд активно. Однако птицы из приведенного ниже списка содержат опасные токсины в коже, перьях и других тканях организма, пишет Discoverwildlife.

Как отмечает издание, эти птицы не синтезируют яд самостоятельно, а накапливают его благодаря явлению, которое называют гетероагландулярной ядовитостью. Оно заключается в том, что токсины попадают в организм вместе с пищей, а затем используются в качестве средства защиты.

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Издание назвало 8 самых ядовитых птиц, обитающих в мире.

1. Питохуи темноголовый (Pitohui dichrous)

Эта певчая птица среднего размера с рыжевато-коричневым и чёрным оперением содержит одно из самых опасных веществ в животном мире – батрахотоксин, который также обнаруживают у некоторых ядовитых древолазов.

Учёные считают, что токсин является элементом защитного механизма, а сами птицы получают его с пищей, в первую очередь поедая ядовитых жуков рода Choresine.

Батрахотоксин чрезвычайно силен и даже смертоноснее цианида. Он необратимо открывает натриевые каналы нервных клеток и не позволяет им закрыться, что приводит к параличу и смерти. К сожалению, специфического противоядия от него не существует.

Как сообщило издание, питогу темноголовый стал первой научно описанной ядовитой птицей. Это открытие в 1989 году сделал орнитолог Джек Думбахер. Во время экспедиции в Папуа – Новую Гвинею птица поцарапала ему руку. Учёный инстинктивно поднёс раненый палец ко рту, после чего он онемел на несколько часов.

Местные жители давно знали об опасности этого вида и называли его "мусорной птицей", поскольку его мясо было непригодно для употребления без специальной обработки.

Само по себе прикосновение к птице не является смертельным, но может вызвать онемение, покалывание, раздражение кожи и чихание. А употреблять её в пищу категорически не рекомендуется.

2. Ифрита (Ifrita kowaldi)

Эта небольшая воробьиная птица длиной до 16,5 см обитает в тропических лесах Новой Гвинеи, её легко узнать по яркой синей "шапочке" на голове. Как и питогу темноголовый, он накапливает батрахотоксин в коже и перьях.

Согласно исследованию 2000 года, наибольшие концентрации токсина содержатся в контурном оперении на брюхе, груди и ногах птицы.

3. Обыкновенная перепелка (Coturnix coturnix)

Европейская перепелка – небольшая перелетная птица, которая гнездится в западной части Палеарктики, а зиму проводит в Африке и южной Индии. Она бывает ядовитой не всегда – всё зависит от того, где именно находится во время миграции, пишет издание.

Перепела питаются семенами и насекомыми. Осенью они могут поедать семена очень ядовитых растений, в частности болиголова.

Как отмечается, если человек съест мясо такой перепелки, может возникнуть котурнизм – отравление, сопровождающееся сильной болью в мышцах и способное привести к почечной недостаточности.

4. Шпорокрыл (Plectropterus gambensis)

Некоторые популяции этой крупной африканской водоплавающей птицы также являются токсичными из-за своего рациона. Они охотно поедают нарывных жуков, получивших свое название из-за защитного вещества кантаридина, вызывающего болезненные волдыри и язвы.

После поедания жуков токсин накапливается в тканях гуся, из-за чего люди, употребляющие его мясо, могут отравиться. В издании отмечается, что всего 10 мг кантаридина достаточно, чтобы убить человека.

5. Одуд обыкновенный (Upupa epops)

Удал не является смертельно ядовитым, однако самки выделяют жидкость с высоким содержанием диметилсульфида, которая имеет чрезвычайно неприятный запах. При контакте с кожей или попадании в организм она может вызвать раздражение, тошноту и рвоту.

Самки используют этот секрет для защиты гнезда от хищников. Он пахнет гнилым мясом, и птицы втирают его в собственное оперение, чтобы отпугивать нежелательных гостей.

6. Голубь бронзовокрылый

Эти птицы обитают на юго-западе Австралии и известны своей высокой токсичностью для многих млекопитающих, в частности домашних кошек и собак. Они накапливают монофторацетат, который получают, питаясь цветущими растениями, в частности акациями, видами рода Gastrolobium и растением, известным как "косматый горох".

В издании пояснили, что фторацетат используют в качестве компонента яда для крыс. Попадая в организм, он может вызвать сильную боль в животе, судороги, рвоту, диарею, а в тяжелых случаях – смерть.

7. Краснощекая карделина (Cardellina rubra)

Эта небольшая ярко-красная воробьиная птица является эндемиком высокогорных районов Мексики. Она питается очень токсичными ягодами тиса и ядовитыми насекомыми.

Точный состав токсинов в его оперении пока не установлен, однако считается, что они содержат два нейротоксичных алкалоида, из-за чего птица непригодна для употребления человеком.

Ещё в XVI веке монах Бернардино де Саагун писал, что красная птица, соответствующая описанию этого вида, считалась несъедобной ещё во времена ацтеков.

8. Американский орябок (Bonasa umbellus)

Эта птица средних размеров из семейства фазановых обитает в лесах от Аппалачей через Канаду до Аляски и является самой распространённой охотничьей птицей Северной Америки.

Случаи отравления после употребления его мяса в США фиксировались ещё с 1886 года и в дальнейшем на протяжении XIX века, когда рябчика активно добывали охотники. Симптомы возникали примерно через 30–40 минут после еды. У пострадавших наблюдались тошнота, головокружение, рвота, онемение, паралич и нарушение зрения.

Большинство таких случаев происходило зимой, когда рацион птицы почти полностью состоит из листьев и почек вечнозеленых растений, в частности горного лавра (Kalmia latifolia). Именно из них птица накапливает токсин граянотоксин.

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