Украине нужны новые бригады из-за угрозы со стороны Беларуси, – Сырский

Он подчеркивает, что в этом году противник намеревается сформировать новые дивизии и пять бригад, поэтому мы вынуждены реагировать.

Из-за угрозы со стороны Беларуси возникает необходимость создания новых бригад, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление. Об этом в комментарии LIGA.net сказал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

По его словам, не добившись успеха на основных направлениях, враг решил расширить свои активные действия на севере Украины. Российские оккупанты рассчитывают, что это приведет к увеличению длины линии активного фронта на 160 километров.

Сырский напомнил, что противник превосходит нас по численности военнослужащих и вооружению. Таким образом, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить территорию, Украине необходимо сформировать новые бригады.

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"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году ещё создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо уступаешь. Третьего не дано", – подчеркнул он.

Зачем нужны новые бригады, а не пополнение существующих

На уточнение, зачем создавать новые бригады, а не пополнять уже имеющиеся, главнокомандующий объяснил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".

Сырский добавил, что бригаду "не получится растянуть". В то же время увеличение ее численности продлевает жизненный цикл бригады как боевой единицы. То есть она дольше может выполнять задачи на определенном участке, но не на большей территории.

Он также отметил, что в настоящее время существует иная специфика линии фронта: она существенно увеличилась в глубину. "Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", – подчеркнул Сирский.

Активизация Беларуси

Как сообщал УНИАН, в Беларуси начались мобилизационные учения, которые будут проходить поэтапно до 2 июля. Учения проходят в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. Военный комиссариат Ошмянского района Гродненской области проводит проверку и актуализацию данных военнообязанных.

Так, сотрудники военкоматов обновляют учетные документы и уточняют личные данные людей. Всего планируется охватить около двух тысяч жителей района.

Участники учений будут проходить подготовку, в ходе которой, в частности, будут совершенствовать военные навыки, изучать вооружение и военную технику.

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