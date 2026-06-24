Никита Шендеровский

Пока не совсем понятно, их просто отключили или уже демонтировали.

С 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, прекратили свою работу. Об этом в беседе с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", – сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко есть неделя на то, чтобы убрать российские ретрансляторы со своей территории. Он тогда сообщил, что такие станции находятся в двух регионах Беларуси, граничащих с Украиной. Тогда же президент заявил, что если Лукашенко этого не сделает, то Украина примет ответные меры.

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Позже Зеленский также заявил, что на территории Беларуси есть предприятия, способствующие российской агрессии. Президент подчеркнул, что такие действия помогают Москве адаптироваться к давлению и не приближают мир.

В России на фоне этих заявлений Украину уже обвинили в попытке втянуть Беларусь в войну. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского в якобы попытках "навести порядок на территории суверенного государства".

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