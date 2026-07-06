'Ситуация в Константиновке очень сложная': военный рассказал о действиях РФ

Российские войска продолжают наступать небольшими группами пехоты.

Противник наступает по всей линии соприкосновения на Краматорском направлении, ситуация стала уже критически сложной, рассказал начальник отдела коммуникаций 24 ОМБр Иван Петричак в эфире "Суспильне".

В частности, Петричак сообщил, что ситуация в Константиновке сейчас очень сложная.

"Мы всегда говорили о том, что ситуация сложная, что она непростая, а сейчас она критически сложная. Противника очень много, он наступает по всей линии соприкосновения в нашей зоне ответственности, а также на смежных участках фронта, таких как Константиновка. Ситуация в Константиновке очень непростая, Часов яр – это фланг Константиновки, и мы чувствуем, что противник пытается оказать давление и через нас", – отметил начальник отдела коммуникаций 24-й ОМБр.

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По его словам, российские войска продолжают наступать небольшими группами пехоты. Также они применяют все возможное вооружение.

"В последнее время мы замечаем, что значительно участились удары КАБами… КАБами засыпают буквально каждый метр земли. Раньше там в основном обстреливали населенные пункты, а сейчас КАБами могут обстреливать просто поля", – поделился Петричак.

Также, по словам пресс-секретаря, российские войска на Краматорском направлении несут значительные потери.

Ситуация в Кристиановке: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о полном захвате Константиновки в Донецкой области. В Кремле также заявили о якобы полном захвате Луганской области и продолжении наступления российских войск в Донецкой области. Путин заявил, что "чем больше ВСУ будут наносить удары по российской инфраструктуре, тем большую зону безопасности России придется создавать". Добавляется, что во время совещания обсуждалось создание "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях, а также планы более активного наступления летом.

Также мы писали, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что информация о захвате Константиновки Россией не соответствует действительности, город остается под контролем Сил обороны. Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев подчеркнул, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему. Ковалев отметил, что российские небольшие пехотные группы периодически пытаются проникнуть в Константиновку, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

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