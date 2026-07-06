После атаки РФ 'Укрзализныця' предупредила об изменениях в движении поездов

Железнодорожники задействовали резервные объездные маршруты.

Из-за российского нападения 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области из соображений безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, это касается поездов №93 Харьков – Холм, №134 Каменец-Подольский – Киев, №94 Холм – Харьков, №43 Днепр – Ивано-Франковск, №104 Львов – Лозовая.

"Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако ожидаются задержки в движении, которые уже сейчас можно отслеживать на сайте uz-vezemo (https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)", – говорится в сообщении.

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Также из-за этих ограничений в настоящее время затруднено пригородное сообщение в Фастовском направлении.

"Совместно с Киевской областной государственной администрацией организуем автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом", – добавили железнодорожники.

Атака на Киев и Киевскую область 6 июля

Как сообщал УНИАН, в Киеве после атаки РФ наблюдаются масштабные разрушения. Уже известно о семи погибших и 24 пострадавших. По информации мэра столицы Виталия Кличко, 14 человек госпитализированы, в том числе двое детей – 7 и 8 лет. Известно о частичном разрушении нескольких многоэтажных домов в разных районах. По данным спасателей, под завалами еще находятся люди.

В Киевской области в результате российской атаки есть раненые и погибший, последствия ударов зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Городской совет Вишневого призвал жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

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