Россия проводит массированную ракетно-дроновую атаку на Киев: зафиксированы разрушения

Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы произошло частичное обрушение жилого дома.

Последствия атак на столицу зафиксированы в Голосеевском и Подольском районах города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, он отметил, что в Голосеевском районе произошли возгорания в нескольких помещениях.

"В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу – возгорание складского помещения. А также – падение обломков на открытой территории", – написал мэр Киева.

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Кроме того, в Подольском районе столицы произошло частичное разрушение жилого дома.

"В Подольском районе – частичное разрушение жилого дома. На уровнях 7–9 этажей заблокированы люди. Также в Подольском районе обрушение обломков на территорию гаражного кооператива", – говорится в сообщении Кличко.

Стоит отметить, что сначала Россия запустила с разных направлений ракеты в сторону столицы Украины, а затем к ним присоединились и беспилотники. По данным военного обозревателя Богдана Мирошникова, за 10 минут враг, вероятно, выпустил около 15 баллистических ракет, а именно "Искандер", "Циркон" и С-400.

Атака РФ на Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в результате атаки на Киев 2 июля число жертв достигло 30 человек. Известно, что 91 человек получил ранения. В результате вражеской атаки на Киев на каскаде озер Опечень в Оболонском районе, в частности на озерах Кирилловском и Иорданском, произошла утечка нефтепродуктов.

Также мы писали, что авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что Россия в Киеве пытается повторить разрушения, которые были совершены в сирийском городе Алеппо. Криволап пояснил, что таким образом в Москве хотят заставить Киев капитулировать. Эксперт подчеркнул, что этого не произойдет: "После таких атак мы становимся более воинственными и будем бороться".

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