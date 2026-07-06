Как избавиться от моли в шкафу: эксперты по уборке дали советы

Натуральные средства могут помочь в борьбе с этим насекомым.

Моль в шкафу появляется незаметно, но быстро портит одежду. Несколько простых привычек при уборке и хранении могут существенно снизить риск появления этого насекомого, пишет marthastewart.com.

Это вредоносное насекомое в основном привлекает одежду из натуральных тканей, в частности из шерсти, кашемира, шелка, меха, перьев и кожи. Эксперты отмечают, что особенно уязвимы вещи с остатками кожного жира, пота, пятен от еды или шерсти животных – именно это становится источником питания для личинок.

Зато синтетические материалы, такие как полиэстер, обычно менее привлекательны для вредителя.

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Риск появления моли также возрастает, если одежду долго не носят и хранят в коробках или в глубине шкафа, особенно при повышенной температуре и влажности.

Как правильно стирать и хранить одежду

Лучший способ защититься от моли – поддерживать одежду в чистоте и правильно ее хранить. Перед длительным хранением вещи следует обязательно постирать или отдать в химчистку.

Чтобы предотвратить повреждение одежды из натуральных волокон, стоит использовать герметичные емкости.

"Вакуумные пакеты – один из самых надежных вариантов, ведь они удаляют воздух, необходимый для выживания яиц и личинок моли, а также защищают от влаги и пыли. Для деликатных вещей лучше использовать жесткие пластиковые контейнеры с плотными крышками, выстланные безкислотной бумагой", – рассказала эксперт по уборке София Мартинес.

Натуральные средства от моли

Чтобы дополнительно защитить одежду, можно приготовить натуральный спрей против моли. Эксперт по уборке Алексия Форд предлагает следующий рецепт: смешать 1 стакан дистиллированной воды, 1 столовую ложку гамамелиса или спирта и по 10 капель эфирных масел кедра и лаванды.

Раствором следует слегка обработать полки шкафа, ящики, контейнеры для хранения и плинтусы. На деликатные ткани средство наносить не стоит – сначала нужно протестировать его на незаметном участке. Обработку следует повторять каждые несколько недель.

Дополнительно можно использовать саше с высушенной лавандой в ящиках – они отпугивают моль и придают вещам приятный запах.

Мартинес также советует добавлять несколько капель эфирного масла лаванды на шарики для сушки или использовать стиральные средства с лавандой, чтобы закрепить аромат после стирки.

Что делать, если на вещах появились личинки или повреждения

Если вы заметили личинки моли, паутинку или повреждения на одежде, действовать нужно немедленно. Одна моль не всегда означает массовое заражение, но это повод тщательно проверить шкаф.

Сначала нужно полностью освободить место хранения и осмотреть каждую вещь, особенно швы, воротники и карманы. Пораженную одежду следует постирать или отдать в химчистку, сильно поврежденную – утилизировать.

После этого необходимо тщательно пропылесосить все поверхности, включая полки, плинтусы и щели, а пылесос сразу же очистить. Завершить следует влажной уборкой перед возвращением вещей на место.

Еще больше интересного об уборке

Ранее гуру уборки назвала шесть популярных лайфхаков, которые не работают. По мнению эксперта, зачастую такие лайфхаки не только не облегчают жизнь, но и могут даже навредить.

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